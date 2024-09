Un réseau d’arnaqueurs d’Airtel Money démantelé à Oyem, après avoir amassé plus de 14 millions

Le portefeuille mobile de l’opérateur mobile Airtel continue d’être le temple de tous les trafics et extorsions. La Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie) d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) a le 18 septembre mis hors d’état de nuire un réseau d’arnaqueurs spécialisés dans le vol via le service Airtel Money et de téléphones portables. L’opération policière a permis l’arrestation d’Ismael Etoho Minfumu Mba (équato-guinéen) et de Jonathan Nembot (camerounais). En fuite, un troisième larron, Ousmane Sally alias « Le Sénégalais », a échappé aux gendarmes.

Les opérateurs économiques de la capitale septentrionale du Gabon vont enfin souffler. Deux des trois membres d’un redoutable réseau criminel, actif dans la ville d’Oyem, ont été envoyé la semaine dernière au pénitencier de la ville. Ces malfrats avaient pour mode opératoire l’escroquerie des opérateurs économiques en simulant des transactions financières mobiles pour vider les comptes de leurs victimes. Les malfrats excellaient chez les partenaires de l’opérateur au logo rouge Selon une source judiciaire, lors d’une opération avec leurs victimes, ils filmaient discrètement les téléphones des tenanciers pour capturer des informations, revenaient ensuite subtiliser les appareils et les débloquaient pour accéder aux comptes et les vider. Entre août et début septembre 2024, ces malfaiteurs ont ainsi extorqué plus de 14 millions de FCFA. Un trésor de guerre qui a attiré sur eux les foudres de la justice. Ils ont finalement été piégés suite à une plainte déposée par un opérateur économique dépouillé de son téléphone et d’une somme de 200 000 FCFA. Les deux suspects arrêtés ont été présentés à un juge d’instruction et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale d’Oyem pour extorsion de fonds, vol de téléphones portables et association de malfaiteurs. Les autorités continuent de rechercher Ousmane Sally, toujours en cavale.