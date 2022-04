Un père réclame justice après le viol en réunion de sa fille commis par un gendarme gabonais

Depuis ce lundi après-midi, la toile gabonaise est en émoi. Et pour cause, un père désespéré a interpellé dans une vidéo devenue depuis virale, Ali Bongo et son épouse pour le viol en réunion subi par sa fille. L’auteur de ce viol ignoble et prémédité ne serait autre qu’un certain Ludovic Malekou. Il serait en agent de la gendarmerie commis à la sécurité rapprochée du ministre gabonais des Sports.

Un père réclame justice après le viol de sa fille par un gendarme et plusieurs de ses comparses. C’est ce que révèle une vidéo partagée en boucle sur la messagerie Whatsapp. Un père dont le nom n’a pas été dévoilé, interpelle Ali Bongo et sa femme au sujet du viol qu’aurait subi sa jeune fille de la part d’un des aides de camp du ministre Franck Nguema et de plusieurs autres hommes qui l’auraient pris à partie. Un acte prémédité « Je suis un père de famille meurtri. Cette fille qui se trouve ici a été violée par un gendarme de la république nommé Malekou Ludovic. Ce gendarme est supposée être l’aide camp du ministre Franck Nguema », avance le père dans son récit. « Avec ses complices, ils sont plein, monsieur Malekou va les citer », clame le père impuissant devant l’infamie qu’a subie sa fille. La vidéo de dénonciation du père de la victime Et d’ajouter : « Malekou avait prémédité son acte. Elle (la victime, ndlr) a écrit une plainte le 29 décembre 2021 pour préméditation. Malekou est arrivé, on l’a convoqué au tribunal. Il n’a pas été inquiété, il est parti ». Après ce premier passage devant la justice, l’affaire sera visiblement classée sans suite. Mais le bourreau de gendarme n’en serait pas resté là. « Malekou est venu trouver l’enfant là où elle loue dans un salon commun. Il y a des témoins », ajoute le père. Impunité ? Le gendarme aurait dit à sa victime « Tu vas voir, je vais te prouver que le pays est géré », comme pour clamer qu’il avait le long bras dans l’appareil judiciaire gabonais. « C’est Malekou là qui gère le pays ? », s’interroge le père à haute voix. « Jusqu’à ce qui est passé à l’acte, venir prendre l’enfant et allé abusé », déplore le père. Une affaire de viol impliquant un agent des forces de l’ordre qui n’a pas manqué de faire réagir le ministre des Sports. Dans un tweet publié hier soir, Franck Nguema est formel : « Je n’ai jamais eu d’aide de camp portant ce patronyme ». Une version qui complique donc cette affaire pour potentiellement retrouver l’auteur des faits. Vivement que le procureur de la République de Libreville se charge de faire la lumière sur ce cas d’abus sexuels présumé impliquant un gendarme. L’impunité n’ayant pas sa place au Gabon, comme le martèle Ali Bongo.