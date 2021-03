Un nouveau déraillement de train provoque la suspension du trafic ferroviaire à la Setrag

Après plusieurs mois d’accalmie, les accidents sur le vétuste chemin de fer gabonais ont repris. Dimanche à 6h45, c’est un train minier qui a déraillé endommageant plus de 200 mètres de voies ferrées au PK 156+800 et PK156+500, entre les gares de Ndjolé et Abanga (Moyen-Ogooué) victime la veille d’un séisme.

Une vue de l’incident dominical

Selon un communiqué de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), filiale du géant minier français Eramet, l’entreprise a dû annuler l’unique train commercial dont le départ était prévu hier. L’entreprise a également annoncé dans son communiqué la suspension de l’ensemble du trafic sur son réseau. Cette suspension devrait courir jusqu’à ce lundi 20h, selon les prévisions de la direction de l’entreprise.

L’accident dominical n’a pas fait de victime humaine mais d’énormes dégâts matériels. La Setrag a dit avoir mobilisé toutes ses équipes « pour rétablir le trafic dans les meilleurs délais ».