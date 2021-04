Un forum d’affaires sur les débouchés de la pisciculture au Gabon ce dimanche à Libreville

Vous voulez vous lancer dans l’élevage de poissons ? Ce dimanche 2 mai, Pisciculture Gabon organise probablement le plus grand forum d’opportunités sur le secteur jamais organisé dans le pays. L’évènement du week-end aura lieu à Libreville, à la salle polyvalente Privatevents à la montée de Louis. Plusieurs spécialistes y seront présents. Occasion d’explorer les différentes opportunités d’investissement en pisciculture, un secteur économique en plein expansion au Gabon.

Durant deux heures d’horloge ce samedi, les experts du secteur de la pisciculture seront de sortie pour vanter les opportunités d’affaires dans notre pays. Au menu de ce rendez-vous, la présentation de nouvelles techniques de production, le potentiel du secteur au Gabon mais aussi ses avantages et ses contraintes. En prime, les participants auront droit à un buffet de dégustation de poissions frais issus de la production nationale.

Le visuel de l’évènement d’affaires

Interrogé par la rédaction d’Info241, Prince Cédric Evouna responsable de Pisciculture Gabon qui organise l’évènement économique, précise que ce forum d’affaires se déroulera sous forme de séminaire. « Il aura pour objectif de mettre en avant le potentiel et les opportunités d’affaires que nous offre ce secteur sur le plan national et international. Mais aussi comment allons nous restructurer cette industrie en interne, produire des poissons de qualité à moindre coût pour concurrencer ceux importé », a-t-il indiqué.

Le forum d’affaires devrait permettre de répondre à plusieurs questions. Notamment « Pourquoi investir dans ce nouveau modèle de production ? Quels sont les avantages pour les investisseurs ? Quelle est la rentabilité et le potentiel de ce modèle de production ? », insiste Prince Cédric Evouna. Comme dans tout évènement de cette envergure, trois classes de participants sont attendues : classe normale (15 000 FCFA), classe entrepreneur (20 000 FCFA) et classe VIP (25 000 FCFA). Le rendez-vous est pris pour ce dimanche de 13h à 15h à Libreville.

Rappelons que la pisciculture est une des branches de l’aquaculture, spécialisée dans l’élevage de poissons. Elle se fait en eau douce comme en mer, dans des enceintes en dur (bassins) ou dans des cages flottantes. Une technique d’élevage qui remonte au Moyen Âge et qui gagne de plus en plus le Gabon. Elle est aujourd’hui, un des moyens de répondre à la demande importante en poisson des consommateurs, tout en évitant la surpêche et l’épuisement des ressources halieutiques.