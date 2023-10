Turkish Airlines refuse d’embarquer une jeune gabonaise, prétextant à tort une falsification de visa

Les voyageurs présents à l’aéroport international Léon Mba de Libreville samedi dernier, ont été témoins d’une scène rocambolesque digne d’un film de science-fiction. En effet, une famille gabonaise réunie à l’aéroport de Libreville pour accompagner leur enfant mineure de 15 ans qui devait se rendre aux Etats-Unis via Istanbul pour retrouver sa mère, a été accusée d’abord par les agents de l’Aéroport de Libreville (ADL) d’avoir un visa frauduleux.

Cette accusation s’est par la suite amplifiée par non seulement les agents de la compagnie aérienne Turkish Airlines mais également par ceux de la Police de l’air et des frontières (PAF) présents ce soir là. La jeune enfant détenait un pré-visa délivré par le consulat des Etats-Unis à Libreville. Tout ce qu’il y avait de plus légal avec la spécificité express de lui permettre de passer la frontière gabonaise afin d’obtenir un document définitif à l’immigration du pays d’accueil.

Carence de formation et excès de zèle

L’excès de zèle et leur carence de formation animant les agents cités plus haut, visiblement pas aux faits des spécificités de l’immigration au pays de l’Oncle Sam, ont opposé une fin de non recevoir causant un brouhaha au sein du hall de l’aéroport ce soir là. Devant une foule de badauds, la famille a été accusée d’avoir présenté un faux document. Malgré toutes les explications données, la position des protagonistes n’a pas bougé d’un iota jusqu’à la fermeture du vol et même le décollage de l’avion. Au bord des larmes face aux accusations reçues, la passagère mineure et sa famille ont dû regagner leur domicile.

Le long calvaire de la jeune fille s’est notamment joué ici

Pas du tout résignée, elles sont revenues le lendemain à la charge espérant que la compagnie Turkish Airlines ait pris les renseignements nécessaires pour la prise en charge du type de visa présenté. Action vaine car la même attitude a été adoptée. La police de l’air et des frontières ayant de nouveau analysé le visa présenté, s’est rendu compte de leur erreur de la veille et s’en sont remis à la décision de Turkish Airlines qui en dernier ressort avait la décision de faire embarquer ou non la voyageuse désespérée.

Le salut de la voyageuse accusée à tort

La famille du passager mineur ayant pris des renseignements auprès d’une autre compagnie aérienne Air France, mieux renseignée sur le type de visa détenu par l’adolescente, a accepté de l’embarquer. Face à cette opportunité, la famille a sollicité un remboursement immédiat du billet acheté auprès de Turkish Airlines compte tenu du fait que les agents ne voulaient pas faire embarquer le passager depuis 2 jours. Une réponse négative s’en est suivie. Séance tenante, la famille a dû réunir la somme nécessaire pour se procurer un nouveau nouveau billet d’avion afin que la fillette puisse enfin s’envoler pour retrouver sa mère qu’elle n’avait pas vu depuis 6 ans.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la passagère mineure a atterri dans le pays d’accueil où elle a obtenu son visa définitif et se trouve auprès de sa maman. La famille restée à Libreville exige désormais à Turkish Airlines un remboursement immédiat du billet d’avion pris dans la précipitation et le paiement de dommage intérêts compte tenu du lourd préjudice subi. Affaire à suivre.