Transition : les conclusions de la toute première mission d’évaluation du FMI au Gabon

Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Aliona Cebotari, a récemment effectué une visite au Gabon dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV. Cette mission, qui s’est déroulée du 23 janvier au 6 février 2024, avait pour objectif de discuter des défis économiques auxquels le Gabon est confronté et d’évaluer les mesures nécessaires pour relancer la croissance économique et améliorer la situation financière du pays.

À l’issue de cette visite, Mme Cebotari a souligné plusieurs problématiques majeures auxquelles le Gabon est confronté, notamment la baisse de la production pétrolière, le taux de chômage élevé et la fragilité de la situation budgétaire. Elle a également salué les premières mesures prises par les autorités gabonaises pour renforcer la transparence et la gestion des finances publiques, tout en soulignant la nécessité de poursuivre ces efforts de manière plus vigoureuse.

Aliona Cebotari, cheffe de la mission

Selon les projections du FMI, la croissance économique évaluée à 3% en 2024 devrait s’accélérer dans les années à venir, principalement grâce au dynamisme du secteur non pétrolier. Cependant, des réformes structurelles plus importantes sont nécessaires pour garantir la viabilité budgétaire et stimuler la croissance à long terme.

Les autorités gabonaises sont donc appelées à intensifier leurs efforts en matière de transparence et de gouvernance, tout en prenant des mesures pour réduire les déficits budgétaires et augmenter les recettes publiques. Il est également crucial de promouvoir des investissements productifs et de payer les arriérés de l’État afin de soutenir la croissance économique et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Cette visite du FMI met en lumière les défis économiques auxquels le Gabon est confronté, mais elle souligne également les opportunités de réforme et de croissance à saisir. En poursuivant les réformes structurelles nécessaires et en renforçant la transparence et la gouvernance, le Gabon peut poser les bases d’une croissance économique durable et inclusive.