Transition au Gabon : le nombre de sénateurs plus pléthorique que dans l’ancien régime

Le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris vendredi soir un décret portant nomination des membres du Sénat de transition. Au total, ce sont 70 personnalités qui y ont été nommées au lieu des 50 initialement prévues par la Charte de la transition du 4 septembre. Un nombre bien au-delà de celui de l’ancien régime, renversé le 30 août dernier.

En effet sous l’ère Ali Bongo, le Sénat ne comptait que 52 sénateurs élus par les populations et 15 nommés expressément par le président de la République. Soit un total de 67 sénateurs. Un nombre de parlementaires largement dépassé par la décision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) d’y voir 70 sénateurs dans cette chambre dite « haute » du parlement de transition.

Une hausse témoin des pressions subies depuis par le président de la transition pour gonfler ce nombre et y loger les nouveaux tenants du pouvoir gabonais. Mission réussie pour ce Sénat qui est plus pléthorique que l’ancien, lui qui avait pourtant des missions plus étendues que celles dévolues aux chambres du parlement de transition.