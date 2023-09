Transition au Gabon : les 7 grandes priorités du général Brice Oligui Nguema

Le président de la transition au Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema est officiellement entré en fonction ce lundi au terme d’une cérémonie d’investiture populaire à Libreville. Prenant la parole à l’issue de sa prestation de serment devant la cour constitutionnelle remaniée, le nouvel homme fort du Gabon a dans un discours émouvant, expliqué les raisons qui ont concouru au renversement du régime d’Ali Bongo. Non sans esquisser les 7 premières grandes actions du futur gouvernement de transition.

Brice Clotaire Oligui Nguema est véritablement un patriote, un gabonais amoureux de son pays. Dans un discours qui fera école de près d’une vingtaine de minutes, le président de la transition a crié son amour pour la République et la nécessité de redonner au Gabonais toute sa dignité et sa noblesse tant clamées par les pères fondateurs de notre nation.

Dieu et les acteurs de l’alternance démocratique

Plaçant Dieu au cœur de l’action salvatrice du coup d’Etat de l’armée qui a mis fin au coup d’Etat électoral d’Ali Bongo qui s’était donné vainqueur du scrutin du 26 août, Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu hommage à tous les gabonais qui sont morts en rêvant d’alternance politique au sommet de l’Etat que confisquait depuis un demi-siècle la famille Bongo.

L’intégralité de son discours

« J’ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour mais nous ont précédé dans l’au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l’alternance : Simon Oyono Aba’a, Martine Oulabou, Pierre Louis Agondjo Okawè, Pierre Mamboundou Mamboundou, André Mba Obame pour ne citer que ceux-là », a-t-il dans son adresse à la nation.

Une armée républicaine

Citant Omar Bongo et l’ancien président ghanéen Jerry John Rawlings sur la nécessité de libérer le Gabon de ses geôliers, il a indiqué que « telle une météorite dans la nuit noire, les Forces de Défense et de Sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d’état électoral qui venait d’être annoncé par le Centre Gabonais des Élections à la suite d’un processus électoral outrageusement biaisé ».

Un instantané de la cérémonie d’hier

Et le général de brigade de préciser que « C’est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la Transition et la Restauration des institutions (CTRI) a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis quelques années, au mépris flagrant des règles démocratiques ».

Citant en outre Desmond Tutu, le président de la transition a rappelé le devoir de l’armée dans de telles situations de péril de la nation : « Nous, Forces de Défense et de sécurité, nous avons choisi d’être du côté du peuple et de la liberté. Comme le Général De Gaulle jadis ». Un discours et des propos francs qui lui ont valu une standing ovation toute méritée.

Les 7 actions prioritaires

Revenant sur l’action du futur gouvernement de transition qui sera connu dans les prochains jours, le général Oligui Nguema a fixé le cap de son action reposant sur 7 chantiers prioritaires. Il s’agit de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques (1), rétablir la bourse pour les élèves du secondaire (2), amnistier les prisonniers d’opinions (3), financer l’économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales (4).

Mais aussi, créer une synergie avec l’accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités (5), réviser les conditions d’attribution de la nationalité gabonaise (6) et les lois du foncier en République gabonaise (7). Des priorités issues des échanges qui l’a eu toute la semaine dernière avec les forces vives de la nation.