Brice Oligui Nguema a prêté serment au cours d’une cérémonie qui fera date

Seulement 5 jours après la prise de pouvoir de l’armée gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement prêté serment ce lundi comme président de la transition. Devant les 6 des 9 membres de la cour constitutionnelle, il a juré de préserver l’ordre républicain du Gabon et de ses institutions, bafoué par le régime déchu d’Ali Bongo.

« Je jure de préserver en toute fidélité le régime publicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national », a juré ce lundi.

Le serment d’Oligui Nguema

Avant de clamer : « Je m’engage solennellement et sur l’honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l’unité nationale, je le jure ». Une prestation de serment salué par l’ensemble des populations et qui sonne une nouvelle ère pour le Gabon débarrassé de plus d’un demi-siècle de régime monarchique de la famille Bongo.

Après son serment, il a prononcé un discours émouvant sur le Gabon et la nécessité de pacifier le pays et de réconcilier le Gabon avec les gabonais. Il a annoncé le retour des bourses au collège et lycée, la reforme des conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise ou encore la refonte des loirs du foncier. Des annonces qui promettent des lendemains meilleurs pour le Gabon.