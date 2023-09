Transition au Gabon : Albert Ondo Ossa et Brice Oligui Nguema fument le calumet de la paix !

Grand rival d’Ali Bongo lors de la présidentielle du 26 août dernier, le Pr Albert Ondo Ossa réclamait depuis le coup d’Etat militaire du 30 août la reconnaissance de sa victoire. Une posture qui l’a emmené à bouder les autorités militaires de la transition. Une crise déminée ce mardi par la rencontre « intime » entre l’ancien candidat consensuel de l’opposition et le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

La guerre larvée entre Pr Albert Ondo Ossa et le général Brice Clotaire Oligui Nguema semble derrière eux. Les deux hommes ont enterré la hache de guerre dont ils se livraient depuis 6 jours. D’ailleurs, le Pr Albert Ondo Ossa a été le grand absent de l’audience entre Alternance 2023 et le général Brice Clotaire Oligui Nguema samedi dernier, puis de l’investiture populaire de ce dernier hier au palais présidentiel de Libreville.

Les témoins de cette rencontre

« Mes chers compatriotes. Aujourd’hui à mon domicile, j’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le Président de la Transition et la restauration des institutions (CTRI) », a écrit l’ancien candidat à la présidentielle qui avait fédéré derrière lui l’ensemble de l’opposition gabonaise pour battre l’ancien régime d’Ali Bongo déchu dans les urnes. « Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon », a-t-il conclu dans un post sur Facebook.

Un post qui vient officialiser la fin de l’animosité du Pr Albert Ondo Ossa contre les militaires qui ont arraché le pouvoir à Ali Bongo après que celui ait été l’auteur d’un énième coup d’état électoral visant à le désigner vainqueur de la présidentielle avec plus de 64% des voix. Une hérésie freinée par l’armée gabonaise qui a pris le pouvoir mercredi dernier aux aurores et annulé des résultats tronqués annoncés par le CGE. Le rapprochement entre les deux hommes augure des lendemains meilleurs pour le Gabon mais surtout une nouvelle ère pour le pays.