Tanzanie : 15 morts dans un accident de la route dans le nord du pays

Au moins 15 personnes, dont trois étrangers, ont été tuées et 12 autres grièvement blessées samedi dans un accident de la route impliquant quatre véhicules dans la ville d’Arusha, dans le nord de la Tanzanie, a indiqué une source policière locale.

Justine Masejo, commissaire régional d’Arusha, a dit que l’accident s’était produit samedi à 17H00 heure locale et qu’il s’agissait d’une défaillance présumée des freins d’un camion, qui est ensuite entré en collision avec trois autres véhicules dans la banlieue de Ngaramtoni à Arusha.

L’un des véhicules impliqués dans l’accident transportait des étudiants et des enseignants de l’école New Vision d’Arusha, et l’autre était un bus public, a précisé M. Masejo. Il a ajouté que les victimes blessées avaient été transportées d’urgence dans les principaux hôpitaux de la ville d’Arusha, notamment l’hôpital du Mont Meru et l’hôpital Selian