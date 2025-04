Crise à REAGIR : Ndong Obiang et Essono Ondo désormais dos au mur face à Ongoundou Loundah

La guerre pour le contrôle du parti REAGIR (Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction) s’est enfin ouvert sur le terrain judiciaire en correctionnel ce jeudi 24 avril. Au tribunal de Première instance de Libreville François Ndong Obiang et Persis Lionel Essono Ondo, anciens alliés dans leur front contre Michel Ongoundou Loundah, se retrouvent aujourd’hui au centre d’une procédure judiciaire qui pourrait bien leur valoir de lourdes peines judiciaires et politiques.

Deux alliés de circonstance

Accusés de falsification de cachets, faux et usage de faux pour s’accaparer du parti et prendre des décisions controversées, ils sont confrontés à la revanche de Michel Ongoundou Loundah, notamment écarté de la présidentielle du 12 avril grâce aux manœuvres politiques de ces mêmes hommes. Jusqu’à la démission le 15 avril de Persis Lionel Essono Ondo, les deux hommes formaient un front uni contre Ongoundou Loundah. Mais les divisions internes nées après le congrès de leur faction ont entraîné une rupture franche entre les deux alliés.

Les deux anciens alliés dans la tourmente

Avant leur divorce, ils avaient joué un rôle clé dans l’empêchement de Ongoundou Loundah de briguer la magistrature suprême en déposant une saisine auprès de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Ce qui a conduit à l’invalidation de sa candidature. Une manœuvre qui a non seulement écarté Ongoundou Loundah, mais a également mis en lumière la lutte de pouvoir incessante qui gangrène REAGIR.

Premier round judiciaire

Lors du premier round de cette bataille judiciaire ce jeudi, François Ndong Obiang a eu pour ligne de défense son immunité parlementaire en tant que député de la Transition. Ce qui pourrait être son dernier rempart pour éviter une condamnation. Cependant, cette ligne de défense a immédiatement été contestée, la branche « légitimiste » de REAGIR et le Ministère Public réclamant la levée de celle-ci. La décision du tribunal, attendue le 8 mai, pourrait changer la donne.

Michel Ongoundou Loundah pourrait prendre sa revanche

Quant à Persis Lionel Essono Ondo, son procès a été renvoyé au 22 mai, mais il est clair que ses alliances et ses actions antérieures l’ont plongé dans une position délicate. Il a réclamé de la cour qui le lui a concédé, plus de temps pour préparer sa défense. Après sa récente démission de REAGIR et la fondation de son propre parti Destinée Républicaine, il n’échappe pas à l’action en justice intentée par Michel Ongoundou Loundah. Ce procès est loin d’être terminé, mais il marque déjà une étape cruciale dans la guerre interne de REAGIR.

Mois de mai décisif ?

Ce premier round, loin d’être anodin, pourrait en effet marquer le début de la fin pour l’ancien couple d’alliés. Alors que Michel Ongoundou Loundah semble sur le point de reprendre le contrôle du parti, la lutte pour la légitimité politique et judiciaire de REAGIR prend un tour décisif. Les mois à venir, notamment avec la décision de la cour en mai, s’annoncent déterminants dans cette bataille à plusieurs fronts, où l’avenir même du parti est en jeu.