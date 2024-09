Le Gabon établit à 4 204,9 milliards son budget 2025, en hausse de 1,03 % !

Le conseil des ministres du Gabon a adopté ce jeudi le budget du pays pour l’année 2025, marqué par une augmentation de 1,03 % soit 42,9 milliards FCFA par rapport à l’exercice précédent. Le budget du gouvernement de la transition s’élèvera désormais à 4 204,9 milliards FCFA contre 4 162 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2024. Cette hausse vise à répondre aux besoins croissants en matière d’infrastructures et à renforcer les capacités des services publics.

Quelques jours seulement après avoir adopté la loi de finances rectificative de l’année 2024, le gouvernement de la transition sous la houlette du président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fixé hier le budget du pays pour la dernière année de la transition qui a vu Ali Bongo être chassé du pouvoir. Selon le communiqué final de ce conseil des ministres, l’un des objectifs phares de ce budget 2025 est l’optimisation des recettes fiscales et douanières.

Une autre vue de ce conclave gouvernemental

Le gouvernement gabonais prévoit la mise en œuvre de mesures pour accroître la performance des services fiscaux et améliorer la collecte des recettes douanières, afin de compenser la baisse attendue des revenus pétroliers. Cette stratégie vise à renforcer la résilience de l’économie face aux fluctuations des marchés internationaux, notamment celui du pétrole.

Les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose ce budget prennent en compte un recul de la production pétrolière de 2,1 %, ainsi qu’une baisse du prix du baril gabonais à 75 USD, contre 79 USD en 2024. Malgré ces perspectives moins favorables pour le secteur pétrolier, le gouvernement mise sur une augmentation de la production de manganèse, estimée à 11,08 millions de tonnes en 2025, avec une légère hausse des prix de vente. La production de bois débité devrait également croître de 3,2 %.

Cette hausse budgétaire permettra de poursuivre les grands projets d’infrastructures dans des secteurs prioritaires tels que les routes, l’éducation, la santé, l’eau et l’énergie. Le gouvernement s’engage à renforcer l’accès des populations aux services de base, tout en investissant dans des projets qui devraient relancer l’économie et améliorer les conditions de vie des Gabonais.

Par ailleurs, le budget prend également en compte une légère dépréciation du taux de change du dollar américain, estimée à 596,4 FCFA en 2025. Ce facteur aura un impact sur les importations et les exportations, mais le gouvernement se montre confiant dans sa capacité à maintenir un équilibre budgétaire malgré les défis macroéconomiques.

L’adoption de ce budget en hausse témoigne de la volonté des autorités gabonaises de soutenir une croissance inclusive et de diversifier les sources de revenus du pays, notamment à travers le développement des secteurs non pétroliers. En augmentant les investissements dans les infrastructures et les services publics, le Gabon cherche à garantir une meilleure redistribution des richesses et à préparer son économie aux défis futurs.