Kenya : 6 000 armes détruites dans une opération de force contre l’insécurité

Le gouvernement kényan a procédé ce vendredi à la destruction publique de 6 000 armes à feu illégales, marquant une nouvelle étape spectaculaire dans sa lutte contre la prolifération des armes légères. L’exercice, tenu au National Police Leadership Academy de Ngong (comté de Kajiado), est la deuxième plus importante opération de destruction d’armes jamais enregistrée dans le pays.

Les armes concernées, collectées entre 2022 et 2025, avaient été saisies lors d’opérations sécuritaires ou remises volontairement dans le cadre de programmes d’amnistie mis en place par l’État. L’événement s’inscrivait aussi dans la célébration du 20e anniversaire du Centre régional sur les armes légères (RECSA), une organisation intergouvernementale active dans 15 pays de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs, qui revendique à ce jour la récupération de plus de 400 000 armes illégales.

Présent sur place, le président William Ruto a dénoncé la circulation d’armes entre les mains de criminels comme une « attaque directe contre la sécurité des citoyens ». Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à désarmer ceux qui menacent la paix nationale, tout en saluant les progrès réalisés grâce aux stratégies actuelles de sécurité. Pour Nairobi, cet acte n’est pas qu’un symbole : il s’agit d’un message clair à ceux qui nourrissent l’insécurité dans la région.