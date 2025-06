Le gouvernement gabonais a réagi ce mardi via un communiqué à la dernière décision de l’agence Fitch Ratings de vendredi dernier qui maintient la note souveraine du Gabon à « CCC ». Une évaluation jugée sévère par les autorités qui y voient une lecture incomplète des efforts entrepris depuis les récents bouleversements politiques.

Dans son communiqué parvenu à Info241, le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, également en charge de la Lutte contre la vie chère, dit « prendre acte » de cette note publiée le 20 juin dernier. Si cette décision reflète selon Fitch un risque de crédit toujours élevé, dans un contexte régional tendu et avec des contraintes d’accès aux financements extérieurs, le gouvernement estime que plusieurs signaux positifs ont été ignorés.

Une lecture jugée partielle des avancées

Au rang des évolutions non prises en compte, Libreville avance quatre arguments principaux pour contester cette appréciation :

La réussite de la transition politique avec l’organisation en avril 2025 d’élections présidentielles transparentes, qui auraient permis de restaurer la stabilité institutionnelle du pays et de renforcer la prévisibilité de sa trajectoire économique.

L’engagement à rétablir les équilibres budgétaires dès 2026, en dehors des investissements publics, ce qui traduirait une volonté de discipline budgétaire et d’une meilleure soutenabilité de la dette.

La perspective d’un réengagement avec les partenaires financiers, facilité par l’adoption progressive de réformes ambitieuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de gestion budgétaire et de transparence des finances publiques.

L’allègement des pressions de liquidité, grâce à une gestion proactive de la dette publique, tant domestique qu’internationale — un aspect que Fitch avait d’ailleurs reconnu favorablement dans ses précédents rapports.

Le gouvernement veut accélérer les réformes

S’il se montre conscient des défis persistants soulignés par l’agence, le gouvernement voit dans cette évaluation un appel à « accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles » et à poursuivre le dialogue avec les partenaires techniques et financiers. Une manière de transformer cette note décevante en moteur de relance et de crédibilisation économique.

Le ministère réaffirme enfin sa volonté d’inscrire l’économie du pays sur une trajectoire « réaliste, durable et souveraine », au service des Gabonais. Un message d’assurance en interne, mais aussi une tentative de rassurer les marchés et les partenaires internationaux. En somme, si le maintien de la note « CCC » sonne comme une douche froide, Libreville préfère y voir un encouragement à persévérer. Reste à convaincre Fitch et les autres agences que le Gabon post-transition est bel et bien sur la voie du redressement.