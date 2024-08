Port-Gentil : le gouvernement gabonais renforce la mobilité des personnes handicapées

Un important don de matériel adapté pour les personnes handicapées de la ville de Port-Gentil a été remis par le ministre des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’étranger. Le 13 août, il a souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir cette partie de la société gabonaise afin de faciliter leur mobilité.

Michel Régis Onanga Ndiaye, a procédé à la remise de matériels et équipements aux personnes à mobilité réduite pour faciliter leurs déplacements. Près de 80 personnes en situation de handicap, y compris des personnes ayant des déficiences auditives et visuelles, ont reçu ce don des mains des plus hautes autorités de la République, via le membre du gouvernement.

Une autre vue du matériel offert

Ce don comprend des fauteuils roulants, des béquilles, des cannes et d’autres équipements essentiels pour aider les personnes handicapées à se déplacer plus facilement et à améliorer leur qualité de vie. « Soucieux de mettre les Gabonais au cœur du développement de notre pays, le président de la République avait alloué un budget pour que des moyens soient trouvés et du matériel acheté au bénéfice de ces personnes », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye.

Lors de sa dernière visite dans la province de l’Ogooué-Maritime à l’occasion de l’inauguration de l’usine de gaz liquéfié de Batanga, le président de la transition, chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait échangé avec les forces vives de la province. C’est dans ce cadre que les responsables des affaires sociales ont saisi l’occasion pour exposer un certain nombre de préoccupations touchant cette partie de la société. En réponse, 15 millions de FCFA ont été alloués exclusivement pour l’achat de produits orthopédiques.

Les bénéficiaires

« Nous avons eu différents échanges avec les responsables des associations des personnes vivant avec un handicap. Il y a d’autres préoccupations, et je sais que nous pourrons compter sur vous, Monsieur le Ministre, pour porter haut les préoccupations croissantes de ces populations », a exprimé le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong.

Par ce geste, la présidence de la République gabonaise a répondu positivement à la demande des personnes à mobilité réduite. « Le président avait précisé que cet argent ne devait pas être partagé, mais qu’il devait servir à répondre à vos besoins. C’est pourquoi je suis ici pour vous remettre ce qu’il avait promis. C’est modique, mais ce n’est qu’un premier geste en votre faveur », a déclaré le chef de la diplomatie gabonaise.

Des actions similaires seront progressivement menées dans la province de l’Ogooué-Maritime. « Nous sommes dans un environnement où ceux qui étaient là avant nous ont laissé de nombreuses urgences et priorités. On ne peut pas répondre à toutes ces priorités en seulement 10 mois. Mais comptez sur moi ! Je continuerai à plaider pour l’ensemble des populations de Port-Gentil. Vous n’êtes pas oubliés ! », a assuré Michel Régis Onanga Ndiaye.

Le membre du gouvernement

À travers son engagement en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap moteur en leur offrant des équipements adaptés, l’État gabonais démontre son engagement à venir en aide à cette partie souvent marginalisée de la population. « Ça fait du bien, car cela va soulager plus d’une cinquantaine de personnes », a affirmé Pierre Manza Koumba, président de l’Association des Personnes Handicapées de l’Ogooué-Maritime (APHOM).

Pour garantir la transparence totale dans l’attribution des équipements, cette distribution est effectuée en tenant compte des urgences individuelles et de la conformité des dossiers des bénéficiaires. C’est pourquoi les services sociaux et les associations des personnes à mobilité réduite ont décidé de travailler main dans la main pour satisfaire tout le monde, avant de procéder à un recensement global dans la province. Cette initiative vise à promouvoir les droits des personnes handicapées. Le don comprend des tricycles, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des cannes pour les personnes avec une déficience visuelle, etc. Ces donations ont pour objectif d’assurer une meilleure insertion et intégration socio-économique des bénéficiaires au sein de la société.

« Nous n’avons pas pu obtenir du matériel électrique pour certains, mais nous faisons avec ce que nous avons. Compte tenu du nombre de personnes vivant avec un handicap dans l’Ogooué-Maritime, c’est vraiment insignifiant. Pour moi, c’est des broutilles ! », a regretté le président de l’APHOM.

Comme près d’un milliard de personnes vivant avec un handicap dans le monde, ces dernières font face à des obstacles à l’inclusion dans de nombreux aspects clés de la société. En conséquence, elles ne jouissent pas d’un même accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux transports, et aux activités récréatives…