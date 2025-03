Somalie : Un groupe de députés exige la démission du président

Un groupe de députés de l’État semi-autonome du Puntland a exigé, mercredi, la démission du président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, qualifiant son administration de « honte » et dénonçant son incapacité à gérer la sécurité nationale et la politique étrangère. Cette déclaration marque une rare contestation publique des législateurs de cette région, qui entretient des relations tendues avec le gouvernement fédéral.

Les députés accusent l’administration Mohamoud de ne pas avoir de stratégie efficace pour lutter contre le groupe terroriste Al-Chabab, dont les attaques se sont multipliées ces derniers mois, menaçant encore davantage la stabilité de la Corne de l’Afrique. Ils critiquent également une politique étrangère « inefficace et sans direction », qui a contribué à des tensions croissantes avec les pays voisins, notamment sur des questions de commerce et d’influence régionale.

Cette fronde politique reflète les profondes divisions entre le Puntland et le gouvernement central, souvent en désaccord sur la gouvernance et le partage des ressources. La Somalie, en proie à des défis sécuritaires persistants, doit également faire face à des tensions économiques et politiques. Hassan Sheikh Mohamoud, élu pour un second mandat en 2022, s’est engagé à combattre Al-Chabab et à renforcer l’unité nationale.