Sindara : Un Malien condamné à 2 mois pour avoir battu sa femme traitée de « sorcière »

La loi gabonaise est de plus en plus dure avec les violences faites aux femmes. Un sujet Malien l’aura appris à ses dépens à Fougamou (Ngounié) où il comparaissait pour des faits de violences conjugales. Après 13 ans de vie commune, l’homme disait que de sa femme « sorcière » qu’elle ne l’écoutait plus. D’où la copieuse salve de coups qu’il infligera à cette dernière à leur domicile de Sindara, une bourgade située à quelques kilomètres de Fougamou.

Abdoulaye Sako l’aura appris cette semaine à ses dépens, la justice gabonaise est peu clémente avec les auteurs de faits de violences physiques et psychologiques. Des délits à l’origine du loi adopté dernière pour favoriser l’égalité homme-femme. Ce ressortissant malien a ainsi été condamné à deux mois de prison et à verser une somme de l’ordre de 50 000 FCFA en guise d’amende au ministère public et à sa femme. Les ennuis du mari colérique ont débuté le 27 septembre dernier. Ce soir-là, sa femme se plaignant de ses mauvaises conditions de vie, recevra plusieurs coups de son mari. Les photos du visage tuméfié de son épouse ont démontré la violence des coups. Un mari qui la traitait par ailleurs de sorcière car ne l’écoutant plus depuis plusieurs mois. Au cours de l’audience foraine de Fougamou où il comparaissait, le malien a reconnu devant l’assistance les faits. Ce qui facilitera la réquisition du parquet qui a exigé contre lui une peine de 8 mois assortie de 3 mois de sursis et d’une amende de 300 000 FCFA. Une réquisition que ne suivra pas le tribunal puisque Abdoulaye Sako sera plutôt condamné à 2 mois d’emprisonnement et à 50 00 FCFA d’amende. Une peine qui met fin à l’union du couple déjà à couteaux tirés depuis plusieurs mois.