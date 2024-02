Sénégal : Macky Sall veut réconcilier le pays après avoir reporté la présidentielle

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce jeudi, sa décision d’engager un processus de réconciliation dans le pays afin de préserver et de renforcer la stabilité. « Le chef de l’État a décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation », indique un communiqué de la présidence sénégalaise.

M. Sall a chargé son ministre de la Justice de prendre les mesures nécessaires pour « matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle », a noté l’agence. Par ailleurs, une réunion extraordinaire des ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour évoquer la situation au Sénégal s’est ce jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria.

Dans un discours télévisé à la nation le 3 février, le président Macky Sall a annoncé qu’il annulait son précédent décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février en raison d’un différend sur la liste des candidats. Le président a par ailleurs appelé à un « dialogue national » en prélude à ce scrutin. Dans la foulée, le parlement sénégalais a approuvé le report de l’élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024 et a prolongé le mandat du président Macky Sall, de six mois supplémentaires après l’expiration initiale prévue pour le 2 avril 2024.