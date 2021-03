Sénégal : l’opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestations dès ce lundi

La tension reste vive à Dakar depuis l’arrestation mercredi d’Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall. Le Mouvement de défense de la démocratie (M2D), un collectif qui rassemble le parti de M. Sonko, d’autres partis d’opposition et des organisations de la société civile, a appelé à “descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes et villages pendant 3 jours, à compter du lundi 8 mars”.

L’arrestation de M. Sonko a déclenché une vague de violences et d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité, dans un pays où les conditions de vie n’ont cessé de se dégrader ces dernières années – et plus encore avec la pandémie de Covid-19. Les autorités affirment que quatre personnes sont mortes dans les affrontements, un chiffre invérifiable de source indépendante.

L’arrestation, mercredi, de M. Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024, a provoqué la colère de ses partisans. Il a été arrêté officiellement pour trouble à l’ordre public, alors qu’il se rendait en cortège au tribunal où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol portées contre lui par une employée d’un salon de beauté.