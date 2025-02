Sabotage des installations de la SEEG : le CTRI promet de fouetter les auteurs et leurs instigateurs

Dans la nuit du 8 au 9 février, un acte de sabotage a été perpétré contre les installations de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), provoquant d’importantes coupures d’électricité dans le Grand Libreville. La centrale thermique d’Alenakiri (Owendo) a été ciblée, entraînant de graves perturbations dans l’approvisionnement en énergie de la capitale et de ses environs.

Face à cet événement relevé mardi soir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a réagi avec fermeté. Dans un communiqué n°69 lu ce 11 février par son porte-parole, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, le CTRI a condamné cet acte criminel, affirmant qu’il avait pour objectif de semer la panique au sein de la population et de discréditer la transition en cours.

Une enquête en cours et des mesures strictes annoncées

« Il nous revient qu’un sabotage a été perpétré à la centrale thermique d’Alenakiri. Cet acte criminel a provoqué d’importantes coupures d’électricité et a gravement perturbé l’approvisionnement en énergie du Grand Libreville, avec pour objectif manifeste de terroriser la population en vue de jeter le discrédit sur la transition », a déclaré le colonel Manfoumbi Manfoumbi depuis le palais présidentiel de Libreville.

Le communiqué de mise en garde du CTRI

Sur instruction du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, une enquête a été immédiatement ouverte afin d’identifier et de traduire en justice les auteurs et commanditaires de cette opération. Le communiqué précise que le fonctionnement de la SEEG, un outil essentiel au quotidien des Gabonais, ne saurait être pris en otage par des individus animés de desseins nocifs pour la nation.

Le CTRI met en garde contre toute tentative de déstabilisation

Dans son communiqué, le CTRI a tenu à rappeler qu’il ne tolérera aucune tentative de manipulation, de sabotage ou de déstabilisation du pays. « Ceux qui, dans l’ombre, s’emploient à semer le chaos et la division seront identifiés et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi », a averti le porte-parole du CTRI.

Un agent montrant les dégâts

Le message adressé aux populations gabonaises appelle à la vigilance face à ces actes criminels, qui seraient, selon le CTRI, le résultat d’une stratégie orchestrée par des ennemis du changement. « Rien ne saurait détourner le chef de l’État de sa mission de rétablissement des services essentiels et de la construction d’un Gabon plus juste, plus fort et prospère », assure le communiqué.

Le CTRI a conclu en affirmant que les élections présidentielles auront bien lieu le 12 avril 2025, malgré les tentatives de déstabilisation. Le pouvoir de transition se dit déterminé à assurer la sécurité des citoyens et à mener le Gabon vers un avenir plus stable.