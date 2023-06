Réparer sa moto sans faire appel à un garagiste, c’est possible !

Ces derniers temps, vous avez remarqué que les petites réparations sur votre moto commencent à vous coûter une petite fortune ? Il existe une alternative : se charger vous-même de ces réparations ! Outre l’aspect pécuniaire, les avantages que vous pourrez en tirer sont multiples. Alors, comment s’y prendre ? Avant de vous lancer, retrouvez dans cet article quelques conseils qui vous seront fort utiles.

Armez-vous de patience !

Dans la mesure où la mécanique ne s’apprend pas en 2 ou 3 jours, vous devez procéder étape par étape. Si vous disposez déjà de fortes compétences en matière de bricolage, il n’y a aucune raison pour que vous n’y arriviez pas. Mais la prudence est toujours de mise , car en cas de mauvais réglage, vous serez un danger pour les autres usagers de la route. Avant tout, il vous faut acquérir des connaissances de base et savoir comment fonctionne une moto. Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous :

Internet regorge d’informations vous permettant d’en savoir davantage sur le fonctionnement d’une moto. Vous avez également accès à d’innombrables tutoriels qui vous montrent les techniques à appliquer concernant une réparation spécifique (nettoyage du carburateur, changement de bougie, remplacement du pot d’échappement…)

S’exercer à réparer une vieille moto est aussi un bon moyen d’engranger de l’expérience et de monter petit à petit en compétence

Vous avez la possibilité de rejoindre un garage solidaire ou bien de suivre un stage ou une formation en mécanique

Vous pouvez vous servir tout simplement du manuel d’entretien qui est généralement fourni par le fabricant. Commencez par les réparations les plus simples.

Qui dit réparation, dit outils !

Bien évidemment si vous n’avez pas les outils adaptés , il vous sera difficile, voire impossible de réaliser la moindre réparation. Avec un outillage approprié, vous allez pouvoir travailler dans les bonnes conditions tout en étant efficace. Voici quelques outils basiques que vous devez absolument détenir dans votre garage : un coffret à douilles, jeu de clés, des pinces ainsi que des tournevis. Et pour faire face à des pannes et autres problèmes qui peuvent survenir en cours de route, il est important de s’équiper de certains outils. C’est le cas par exemple du spray anti-crevaison, du kit panne ou encore de la pompe à air sans fil.

Petit conseil : si vous ne voulez pas être contraint d’effectuer souvent les mêmes réparations, il est vivement conseillé d’assurer un entretien régulier. Et là encore, vous aurez besoin d’outils spécifiques. S’agissant des freins par exemple il peut s’avérer utile d’avoir à sa disposition un purgeur de frein . De même pour la chaîne, il est intéressant de disposer d’une riveteuse et d’une dérive-chaîne.

En conclusion, il est tout à fait possible de réparer soi-même son véhicule et de se passer des services d’un garagiste. Pour y arriver, il est nécessaire d’améliorer ses connaissances en mécanique et d’avoir un outillage de qualité. Mais n’oubliez pas que sans un entretien régulier, votre moto ne fera pas long feu quand bien même vous deviendriez un vrai pro de la mécanique.