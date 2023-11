Recensement : les temples ésotériques et traditionnels également concernés par l’opération

Après le lancement ce lundi de la vaste opération du gouvernement gabonais de transition visant à recenser les associations à caractère religieux, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a apporté ce mercredi, plus de précisions sur les lieux de culte concernés. Si l’Eglise catholique n’est pas concernée, ce n’est pas le cas des lieux de cultes ésotériques, traditionnels, philosophiques et les églises dites de réveil.

Lire aussi >>> Transition : les associations religieuses du Grand Libreville sommées de se faire recenser Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a, dans un nouveau communiqué daté de ce 15 novembre, apporter des éclaircissements sur son opération de recensement associations à caractère religieux installées dans le Grand Libreville. Dans la confusion née du précédent communiqué du 9 novembre, celui-ci a le mérite d’être plus clair. Les temples traditionnels également en ligne de mire L’opération concerne ainsi toutes les associations à caractère religieux, traditionnel et philosophique des villes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum. En clair, sont concernées « Toutes les confessions religieuses, les structures ésotériques et traditionnelles, régies par la loi te 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations », précise le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241. A l’inverse, sont exemptées de la présente opération « Toutes les structures associatives sus visées bénéficiant d’un régime spécifique, sous réserve de justifier cette qualité auprès de l’administration ». Et le ministère de rappeler que « L’objectif de cette opération vise à la mise en place d’une base de données actualisées et fiables desdites associations ». Il ne s’agit donc pas d’une chasse aux sorcières.