Transition : les associations religieuses du Grand Libreville sommées de se faire recenser

Sale temps pour les associations à caractère religieux de la capitale gabonaise et ses environs. Le ministère de l’Intérieur a dans un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, sommées celles-ci de se plier à un exercice de recensement sous peine de suspension de leurs activités. Une opération qui débutera ce lundi 13 novembre dans 4 villes du Grand Libreville. En ligne de mire, les églises dites de réveil.

Les autorités de la transition voudraient voir plus clair parmi les associations religieuses de la capitale gabonaise. Selon un communiqué daté du 9 novembre, elles sont toutes sommées de se faire recenser sous peine de non reconnaissance de leur statut juridique et d’être mis en veilleuse. Le ministère de l’Intérieur à l’origine de cette opération n’en précise pas les raisons.

Le ministre l’Intérieur et de la Sécurité Herman Immongault à l’origine de l’opération

« Le ministre délégué auprès du président de la transition chargé de l’Intérieur et de la Sécurité informe l’ensemble des responsables des associations à caractère religieux, qu’une opération de recensement s’effectuera dans le Grand Libreville (Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum) à compter du lundi 13 novembre 2023 », martèle le communiqué.

L’opération exigera de celles-ci outre plusieurs documents administratifs, le nombre et l’identité des prédicateurs et les formations suivies. De plus, les « équipes des services compétents du Ministère de l’Intérieur seront déployées sur le terrain afin de procéder à un recensement physique desdites structures », avertissent les services du ministre délégué auprès du président de la transition chargé de l’Intérieur et de la Sécurité Herman Immongault.

Avant de se montrer plus menaçant : « les associations à caractère religieux qui ne se soumettront pas au présent recensement verront leurs activités mises en veilleuse jusqu’à la régularisation de leur situation ». Et de conclure : « Durant la période du recensement qui court à compter de la publication du présent communiqué, la reconnaissance juridique desdites associations sera momentanément suspendue ». Voici qui garantit des jours animés pour lesdites associations.