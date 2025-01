Bagarre sanglante à Port-Gentil : Deux jeunes gabonais incarcérés après une rixe pour une fille

Patrick Essigone, surnommé « Jet Li » (24 ans) et Fredy Kassa Moualouago (21 ans) ont été placés vendredi dernier sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil après une altercation sanglante à l’arme blanche deux jours auparavant. L’incident, survenu au quartier Chic, dans le 2ᵉ arrondissement, a éclaté suite à un malentendu impliquant Jérémi Ndong Remondjambé alias « Bamos » (18 ans) et Monica Mbombo (20 ans), compagne de « Jet Li ».

Tout est parti d’un malentendu opposant Jérémi Ndong Remondjambé à Monica Mbombo, 20 ans. C’est aux alentours de 19 heures ce mercredi 15 janvier que les faits ont eu lieu. Bamos décide d’aller rencontrer ses potes de l’autre côté de la route, près d’un bar où ils ont souvent l’habitude de s’asseoir pour discuter de tout et de rien. Là-bas, il rencontre Monica Mbombo qui prenait de l’air, la dulcinée de Patrick Essigone, dit « Jet Li ».

Mauvaises paroles

Pour regarder la personne qui lui tendait la main, cette dernière projette la lumière de son téléphone sur le visage de Jérémi, qui n’apprécie point. Le nuage noir passé, soudainement, une envie de cigarette envoute le gosse de 18 ans qui traverse la route après que la demoiselle lui a demandé un service. À son retour, de mauvaises paroles sont prononcées par cette jeune dame : « Tu es un petit mangé, un petit bête », aurait-elle dit. Pour ne pas causer l’ire de la copine de « Jet Li », ce jeune homme décide alors de rentrer chez lui.

Le forcené, le fameux Jet Li

C’est le lendemain, donc le jeudi 16 janvier, que le malentendu va véritablement s’aggraver. Informé de l’affaire par sa petite amie, Patrick Essigone va à la recherche du jeune homme afin qu’il présente des excuses à sa partenaire. En s’exécutant, Jérémi Ndong Remondjambé ne savait pas que son « bon grand » avait un couteau derrière lui. « Je me suis excusé et, en me retournant, Jet Li m’a suivi avec un fer. J’ai couru pour me cacher. Et là, mon grand-frère est sorti pour calmer la situation », explique Bamos.

Encore des complications

Pour arranger la situation à l’amiable, Fredy Kassa Moualouago, se présentant comme étant l’aîné du jeune homme, enjoint « Jet Li » de porter correction à « Bamos » par des gifles. Ce qui n’a pas réussi à calmer la douleur de Patrick Essigone « Jet Li », qui estimait, selon lui, que sa petite amie entretenait une relation avec le jeune homme. La discussion à moitié réglée va permettre à la foule et aux deux parties de se séparer. Blessé dans son intérieur, « Jet Li » décide de filer Jérémi, qui avait été envoyé par sa mère acheter des légumes au marché de la Balise.

Fredy Kassa Moualouago, le grand frère de Bamos

Alerté par un des leurs que « Jet Li » possède un couteau destiné à lui faire du mal, Jérémi Ndong Remondjambé alias « Bamos » prend la poudre d’escampette, vu que son vis-à-vis avait déjà sorti le couteau. Pensant que le problème avait déjà été réglé et pour éviter les ragots des personnes du quartier, « Bamos » décide alors de se retrancher chez lui. « J’ai accepté ses excuses. Mais il me les a demandées comme s’il n’était pas d’accord. Je n’avais pas de couteau sur moi et les blessures que j’ai au bras sont survenues lors de la bagarre. Mais dans la bagarre, j’ai fui et je suis rentré chez moi pour prendre le couteau de table. Je suis sorti avec le couteau pour me défendre et être en garde », explique « Jet Li ».

L’embrouille finale

Fredy Kassa Moualouago, âgé de 21 ans, se présentant comme étant l’aîné du jeune Jérémi Ndong Remondjambé alias « Bamos », s’informant de l’histoire, décide alors de s’opposer à Patrick Essigone « Jet Li », qui avait poursuivi « Bamos ». « S’il avait accepté les excuses de mon petit frère, on ne devrait pas être là. Le fait de me retrouver là me fait mal. Je ne sais pas si j’ai mal agi en voulant prendre la part de mon petit frère », se demande Fredy Kassa Moualouago.

Les blessures de Jet Li

Son objectif était de trouver un terrain d’entente entre les deux parties pour qu’enfin règne la paix pour le plus grand bien des populations du quartier Chic. Malheureusement, des chamailleries violentes éclatent entre les deux amis. C’est alors qu’une altercation d’une extrême violence éclate entre Jet Li et Fredy Kassa Moualouago, au point où des armes blanches furent utilisées, dont un couteau et des fragments de bouteille de bière.

« Si j’ai intervenu dedans, c’est parce que j’ai réagi comme un grand-frère qui veut protéger son petit. En se battant, j’ai ramassé une bouteille pour me défendre parce qu’il avait le couteau. C’est arrivé, je lui ai piqué ça à l’insu », relate Fredy Kassa Moualouago. Le 24 janvier dernier, Patrick Essigone et Fredy Kassa Moualouago ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil pour troubles à l’ordre public et violences aggravées. Quant à Monica Mbombo et Jérémi Ndong Remondjambé, ils ont été remis en liberté provisoire.