Privés de 17 mois de salaire, les employés de la CNNII appellent à l’aide les autorités gabonaises

Les salariés de la Compagnie nationale gabonaise de navigation intérieure et internationale (CNNII) traversent une période de turbulence financière sans précédent, confrontés à l’agonie de 17 mois d’arriérés de salaire. Cette situation, qui perdure depuis l’année 2021, a plongé de nombreux travailleurs dans une détresse économique insoutenable, menaçant non seulement leur stabilité financière, mais aussi leur dignité et leur bien-être.

Malgré les multiples tentatives de résolution, avec des réunions entre les employés, les autorités de tutelle et les représentants de l’inspection du travail, la promesse d’un règlement partiel de 5 mois d’arriérés n’a été qu’un mirage. Les assurances données se sont révélées vaines, laissant les travailleurs dans un état d’incertitude et de désespoir croissant.

Même son de cloche pour ces agents ici à Port-Gentil

Cependant, il est important de noter les efforts louables de la nouvelle direction générale de la compagnie. Depuis son arrivée, des progrès significatifs ont été accomplis, avec des salaires désormais versés de manière régulière et des améliorations dans d’autres domaines opérationnels. Les travailleurs reconnaissent ces avancées et encouragent la direction à persévérer dans cette voie positive.

Néanmoins, ces progrès ne suffisent pas à atténuer l’urgence de la situation actuelle. Les travailleurs se retrouvent dans une impasse financière, avec des familles à charge et des responsabilités financières qu’ils ne peuvent plus assumer. La dette de 17 mois d’arriérés de salaire pèse lourdement sur leurs épaules, les plongeant dans un état de précarité et de stress constant.

Face à cette crise qui perdure, les employés lancent un appel vibrant aux pouvoirs publics. Ils demandent une intervention immédiate pour résoudre cette crise salariale, sauver des emplois et préserver la dignité des travailleurs. Le non-paiement des salaires est non seulement une violation flagrante des droits des travailleurs, mais aussi un affront à leur contribution et à leur dévouement envers l’entreprise.

Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à cette crise. Les travailleurs de la CNNII méritent d’être traités avec respect et équité, et il est temps que leurs voix soient entendues. Le règlement des arriérés de salaire est une première étape cruciale vers la restauration de la confiance et de la stabilité au sein de l’entreprise.