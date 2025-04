Présidentielle 2025 : Thierry N’goma prêt à mourir pour restaurer la dignité du peuple gabonais

En campagne mercredi 9 avril dans le 2e arrondissement de Lambaréné (Moyen-ogooué), le candidat à la présidentielle du 12 avril, Thierry Yvon Michel N’goma, a promis de redonner toute sa dignité au peuple gabonais, affirmant être prêt à en payer le prix. « Moi, je n’ai pas peur de la mort. Depuis 1993, beaucoup de sang a coulé, et j’ai en moi le courage pour affronter les défis », a-t-il lancé devant la foule réunie au marché de Mbolet.

Le candidat indépendant a dénoncé l’inaction de ses adversaires politiques qu’il juge paralysés par la peur, affirmant qu’il est temps de rompre avec la résignation. Il a assuré vouloir instaurer un cadre où chaque citoyen est respecté et valorisé, à travers des politiques sociales ambitieuses.

Sa vision repose sur la justice sociale, l’accès équitable à l’éducation, à la santé et à l’emploi, pour bâtir un Gabon plus solidaire et prospère. N’goma entend mener une gouvernance de rupture, tournée vers le bien-être des populations et la réhabilitation des droits fondamentaux.