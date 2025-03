Présidentielle 2025 : Les membres de l’ACER et de la CEAL prêtent serment ce lundi

En vue de la présidentielle gabonaise du 12 avril, les neuf membres de l’Autorité de contrôle des élections et du Référendum (ACER) et les onze experts de la Commission d’évaluation de l’aptitude linguistique (CEAL) des candidats prêteront serment ce lundi 3 mars devant la Cour Constitutionnelle de Transition, indique ce samedi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette cérémonie, prévue à 15h précises au Palais de la Constitution, s’inscrit dans le cadre du processus électoral en cours. Les membres des deux instances ont été récemment sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures. Ils devront garantir la régularité du scrutin présidentiel du 12 avril et s’assurer que chaque prétendant maîtrise une langue nationale, condition requise pour valider une candidature.

Avec cette prestation de serment, l’ACER et la CEAL entament officiellement leur mission de contrôle et d’évaluation, essentielle pour assurer l’équité et la transparence du processus électoral.