Présidentielle 2025 : les journalistes gabonais à l’école de la couverture médiatique électorale

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril, plusieurs journalistes gabonais issus de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et de la télévision ont suivi une formation à Libreville sur la couverture médiatique électorale. Organisée du 7 au 8 mars, cette initiative du Centre Européen d’Appui Électoral et du Projet d’Appui à la Société Civile et aux Médias (PACEM-Gabon) a bénéficié du soutien financier de l’Union Européenne.

Les professionnels des médias couvrant les élections ont des parcours variés. Certains sont des autodidactes ayant intégré la profession par la rédaction d’articles ou la réalisation de reportages, tandis que d’autres ont rejoint un organe d’information avec ou sans diplôme universitaire. Cette diversité de profils souligne l’importance de renforcer leurs compétences, notamment en période électorale où les médias jouent un rôle essentiel. Rappel des fondamentaux du journalisme électoral L’objectif principal de cette formation était d’outiller les journalistes sur les bonnes pratiques du métier dans un contexte électoral. Il s’agissait de leur rappeler ce qu’ils doivent faire ou éviter, ainsi que la manière dont l’information doit être traitée et diffusée tout en respectant les principes éthiques et déontologiques du journalisme. Des journalistes recevant leur attestation Durant ces deux journées, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la lutte contre les discours de haine, les fondamentaux de la couverture électorale, les règles d’or du journalisme en période électorale, ainsi que le rôle et la responsabilité des médias durant un scrutin. Un enjeu crucial Dans un contexte où le Gabon s’apprête à organiser une élection présidentielle cruciale après un coup d’État, l’attention de la communauté internationale sera tournée vers le pays. Les médias auront donc une mission capitale : informer, éduquer et sensibiliser la population de manière impartiale et professionnelle afin de garantir un processus électoral transparent et apaisé. Ici avec des formateurs La formation s’est achevée sur une note de satisfaction avec la remise des certificats aux participants. Pour rappel, le Centre Européen d’Appui Électoral est une fondation à but non lucratif créée en 2010, qui mène des activités dans plus de 50 pays, dont le Gabon.