Présidentielle 2025 : Chaning Zénaba Gnigna défie la CNOCER et saisit la Cour constitutionnelle !

Alors que son dossier a été recalé, Chaning Zénaba Gnigna, la première candidate déclarée à l’élection présidentielle gabonaise de 2025, a annoncé ce mardi avoir introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette démarche fait suite au rejet de sa candidature dimanche par la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Selon son équipe de campagne, son dossier serait désormais complet et elle attend avec impatience la liste définitive des candidats, après traitement des recours par la Cour.

La veille, lundi, la candidate avait déjà exprimé sa détermination sur sa page Facebook. Elle y annonçait que son dossier de candidature avait été entièrement complété et serait soumis à la Cour constitutionnelle dans le respect des délais de 72h impartis. Son message, empreint de conviction, affirmait son engagement envers un projet ambitieux pour le Gabon, qu’elle veut « de tous les possibles, par tous et pour tous ».

Chaning Zénaba Gnigna se positionne ainsi comme une figure déterminée dans la course présidentielle, prête à défendre ses droits et son projet face aux obstacles administratifs. Si la Cour constitutionnelle accepte son recours, elle pourra officiellement figurer sur la liste des candidats à l’élection présidentielle d’avril 2025. Sur les 23 candidatures reçues, seules 4 ont déjà été validées.