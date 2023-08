Présidentielle 2023 : le programme des meetings du candidat consensuel de l’opposition

Après sa désignation vendredi soir comme candidat consensuel de ’l’opposition, le Pr Albert Ondo et la plateforme Alternance 2023 se devaient de battre ensuite campagne sur l’ensemble du territoire. C’est désormais chose faite depuis ce week-end avec tout d’abord samedi l’adoubement de la société civile et dimanche le grand meeting de lancement tenu au carrefour Rio. Une campagne marathon à travers le Gabon qui va se poursuivre toute cette semaine jusqu’à ce vendredi, date de la fin de la campagne.

Selon le programme du candidat Albert Ondo Ossa parvenu à la rédaction d’Info241, le marathon des meeting dans le Gabon profond s’est poursuivi ce lundi 21 août par les provinces de la Nyanga, de la Ngounié et du Moyen-Ogooué. Albert Ondo Ossa et sa suite ont ainsi parcouru tour à tour les villes de Tchibanga, Mouila et Lambaréné.

Le programme de campagne du candidat d’Alternance 2023

Ce mardi, le tour reviendra à l’Ogooué-Lolo et au Haut-Ogooué. Le candidat unique de l’opposition gabonaise sillonnera avec ses équipes les villes de Lastourville, Koulamoutou et Franceville. Puis mercredi, la caravane d’Albert Ondo Ossa se posera dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo et de l’Ogooué-Maritime au travers des villes de Makokou et de Port-Gentil.

Le clou de cette course contre la montre électorale se fera dans la province du Woleu-Ntem. Le candidat d’Alternance 2023 tiendra ses deux derniers meetings à Minvoul et à Oyem pour la boucle. Des meetings qui drainent des foules, témoins de la volonté des populations des villes concernées de tourner la page de 60 ans de pouvoir sans partage du Parti démocratique gabonais (PDG) dont 14 avec Ali Bongo.