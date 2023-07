Présidentielle 2023 : Gervais Oniane remercie le Ciel pour la validation de sa candidature

Alors que 8 aspirants au fauteuil présidentiel gabonais ont été recalés hier nuit par le Centre gabonais des élections (CGE) pour le scrutin du 26 août, les 19 candidats confirmés jubilent. C’est le cas de Gervais Oniane qui n’a pas manqué de remercier le Ciel qui selon lui a rendu cela possible.

« Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge et à ma Mère qui, du haut des Cieux, veillent sur moi et sur ma candidature à l’élection présidentielle, qui a été officiellement et définitivement validée ce jour, par le Centre Gabonais des Élections », a déclaré ce lundi le président de l’Union pour la République (UPR, centre).

Gervais Oniane qui se réclame ni de l’opposition ni de la majorité, est un ancien collaborateur d’Ali Bongo alors ministre de la Défense nationale. Il avait annoncé sa candidature à la présidentielle en avril dernier à Oyem. Ses chances à ce scrutin sont très minces.