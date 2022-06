Près de 27 000 candidats cognent aux portes du baccalauréat gabonais session 2022

Après les séries professionnelles et technologiques le week-end dernier, ceux des séries B ce mardi, les séries générales depuis hier, les épreuves du baccalauréat gabonais session 2022 bâtent leur plein. Au total ce sont près de 26 814 élèves qui cognent aux portes de ce diplôme ouvrant les portes de l’enseignement supérieur. Un nombre de candidats en baisses comparativement à l’année 2021 où l’on dénombrait 27 125 candidats au Gabon.

Les candidats au baccalauréat gabonais planchent depuis vendredi dernier sur les épreuves écrites de cet important sésame pour l’université. Au total ce sont 23 032 candidats de l’enseignement général et 3 782 de l’enseignement professionnel et technologique qui ont pris le train de départ de cet examen.

Pour l’enseignement général, la répartition des candidats par province est la suivante : 13 372 pour l’Estuaire (58,05%), 1 959 pour le Haut-Ogooué (8,50%), 703 pour le Moyen-Ogooué (3,05%), 1 294 pour la Ngounié (5,61%), 543 pour la Nyanga (2,35%), 759 pour l’Ogooué-Ivindo (3,29%), 782 pour l’Ogooué-Lolo (3,39%), 1 729 pour l’Ogooué-Maritime (7,50%) et 1 891 pour le Woleu-Ntem (8,21%).

Selon le programme de cet examen de fin d’année, les 26 814 candidats seront fixés ce 25 juin sur leur sort par la proclamation des résultats du premier tour. Lors de la session 2021, le Gabon a affiché un taux de réussite au premier tour de 33,17% pour les séries générales et 28,50% pour celles technologiques. Des chiffres en hausse par rapport à l’année 2020 où l’on comptait 25,9% pour l’enseignement général et 14,16% pour l’enseignement technique et professionnel.