Pour avoir utilisé son seau d’eau, il tue son voisin à Port-Gentil et écope de 12 ans de prison

La cour criminelle de Port-Gentil a rendu jeudi, son verdict dans un tragique homicide. Glenn Steven Mouaga, un gabonais de 19 ans au moment des faits, s’est rendu coupable de coups et blessures ayant entrainé la mort de son voisin. Mécontent que celui-ci ait utilisé son seau d’eau, une bagarre éclatera entre le forcené et la victime Paterne Engone Ndong. C’est finalement à l’aide d’un couteau de cuisine qu’il prendra l’ascendant sur son voisin en sang car blessé à la cuisse. Pour cet homicide, il a été condamné jeudi à 12 ans de prison.

Les faits tragiques se déroulent dans la journée du 16 août 2017, en début d’après-midi au quartier PG2, dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil. Glenn Steven Mouaga en essayant de prendre sa douche constate que le seau d’eau qu’il avait laissé dans la douche commune qu’il partageait avec son voisin avait été utilisé quelques temps avant son passage.

Une bagarre qui finit mal

Dans une colère noire, il alla voir sa petite amie ainsi que son voisin Paterne Engone Ndong qui l’avait précédé dans la pièce. Une initiative infructueuse puisqu’aucune réponse ne lui avait été donnée. Agacé, une dispute d’une rare violence va éclater entre les deux protagonistes du fait que ce dernier lui aurait dit « S’il te plait il y a le soleil, ne vient pas me déranger. Tu penses que j’ai peur de toi ».

Un moment de l’audience de jeudi à Port-Gentil

Des propos qui ont poussé Glenn à l’extrême. Voyant que le rapport force n’était pas en sa faveur, le prévenu ira prendre l’arme blanche que sa petite amie avait utilisé pour écailler du poisson. Il s’en servira alors pour asséner un coup de couteau à la cuisse droite de son adversaire qu’il appelait affectueusement « Yaya Paterne ». Touchée, la victime sera conduite rapidement auprès des structures sanitaires adaptées afin de recevoir les soins de premier secours du fait du sang qui ne cessait de gicler.

Premiers secours absents

La victime sera tout d’abord conduite à la clinique mère et enfants, puis à la polyclinique Saint-Père. De là-bas, aux dires du témoignage d’un des voisins, la victime n’avait pas été reçu à cause du médecin qui n’était pas sur les lieux, mais surtout du manque d’argent. Elle ira finalement à l’hôpital Ntchenguè. C’est de là-bas que son décès sera déclaré.

Informés de ce qui venait de se produire, les éléments de la police judiciaire vont aussitôt mettre la main sur le mis en cause. Interpellé et entendu en enquête, il déclarait que son voisin était dans un état d’ébriété. Ce qui a occasionné une perte de connaissance donnant le courage à Yaya Paterne de lui mettre un coup de poing au visage. C’est ainsi qu’il est allé se servir du couteau que sa petite amie avait utilisé.

Les plaidoiries

À la barre devant les magistrats, l’accusé réitérait ses déclarations faites en enquêtes préliminaires tout en précisant qu’il n’avait nullement l’intention de donner la mort à son voisin. En précisant également qu’il avait perdu la maîtrise de soi après avoir reçu un coup de pied à la poitrine. Et que l’arme blanche avait été utilisée dans l’optique d’influencer son adversaire.

Ainsi, dans ses réquisitions de ce jeudi, le ministre public a requis la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à 15 ans de pris en application des dispositions des articles 230 et 232 du code pénal. Entendue dans le cadre du préjudice, la mère ne s’est pas portée partie civile. Elle a toutefois dit remettre tout entre les mains de Dieu et de la cour pour que justice soit faite.

Quant à la défense représentée par Me Dominique Ongonwou Doussou, elle a plaidé coupable en sollicitant tout de même, qu’il soit reconnu à son client, des larges circonstances atténuantes. Statuant en matière criminelle, Glenn Steven Mouaga a été finalement reconnu coupable du coup crime de coups mortels par la cour criminelle de Port-Gentil. Il a été cependant condamnée à 12 ans de réclusion dont 5 ans assortis du sursis.