Ports d’Owendo et Port-Gentil : 20 milliards d’investissements prévus pour l’année 2024

Lors d’une récente séance de travail le 20 décembre avec le Premier Ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, une délégation du groupe Africa Global Logistic (AGL), dirigée par Olivier de Noray, directeur général des Ports et Terminaux, a présenté un plan d’investissements ambitieux de 20 milliards de Fcfa pour moderniser les ports d’Owendo et Port-Gentil au Gabon.

AGL, opérateur logistique multimodal, entend transformer les ports d’Owendo et Port-Gentil en plateformes portuaires modernes, performantes et compétitives. L’objectif est de répondre aux exigences des clients nationaux et internationaux, tout en contribuant à la croissance économique, à la création d’emplois et à la diversification de l’économie gabonaise.

D’ici avril 2024, les ports d’Owendo et Port-Gentil connaîtront d’importants aménagements. AGL prévoit d’investir 20 milliards de Fcfa pour moderniser et décongestionner ces infrastructures portuaires. « Nous allons dans les mois qui arrivent doubler la capacité de manutention des bateaux qui arrivent à Owendo », a déclaré Olivier de Noray, soulignant l’engagement du groupe envers une expansion significative.

Le groupe prévoit d’acheter deux nouveaux portiques de quai et cinq portiques de parking (RTG) pour augmenter la capacité de manutention sur le terminal à containers d’Owendo. Cette expansion ouvrira des opportunités d’emploi, avec un accent particulier sur la formation des jeunes Gabonais. AGL vise ainsi à stimuler l’emploi local et à favoriser le développement économique du pays.

Outre Owendo, AGL a également l’intention d’investir à Port-Gentil en installant un grand chantier naval. Cette initiative prévoit l’augmentation des moyens logistiques navals, contribuant à la modernisation de cet espace et à la création d’emplois significatifs. Ces projets ambitieux témoignent de l’engagement d’AGL envers le développement durable et la croissance économique du Gabon.

Fort d’une présence historique de 80 ans au Gabon, AGL opère dans les domaines de la consignation maritime, du fret aérien et maritime, de la livraison express avec Saga Express, de l’entreposage, de la pilotage de la supply chain et des hubs logistiques tels que celui de Lastourville, des Inland Acconage. Ces activités font d’AGL l’un des leaders de la manutention portuaire en Afrique, contribuant activement au développement économique des pays où il opère.