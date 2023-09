Porté disparu après un rendez-vous avec le B2, la famille du colonel Nkili lance un appel à témoins

Qu’est-il arrivé au colonel Ernest Nkili porté disparu depuis la matinée du 29 août ? C’est la question que se pose en boucle sa famille à sa recherche depuis plus de deux semaines. La veille de sa disparition, il aurait été convoqué une première fois par les éléments de la direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM, renseignement militaire de l’armée aussi appelé B2). Puis une seconde fois, le lendemain après quoi il aura disparu des tous les radars.

Un tract de la famille

Sa famille sans nouvelle de leur père, croit à la thèse d’un enlèvement ou d’une arrestation extrajudiciaire qui aurait été perpétrée par les forces de défense de sécurité. Enlèvement par ailleurs étayé par les premiers témoignages recueillis par la famille. D’où son appel à témoins lancé à toute personne pouvant l’aider à faire la lumière sur cette sombre affaire de disparition forcée présumée. Surtout que le B2 affirme ne pas détenir l’ex militaire dans ses locaux.

Voici l’intégralité de l’appel à témoins de cette famille en détresse :

Mesdames et messieurs,

Mon papa, le colonel NKILI Ernest est un ancien officier de l’armée Gabonaise. Après avoir effectué ses classes militaires à l’école de Saint-Cyr en France, il a longuement servi sous le drapeau Gabonais, prenant sa retraite au grade de colonel il y a deux ans après avoir été conseiller du chef d’état major de l’armée de terre à la fin de sa carrière.

Rendu à la vie civile, il a choisi de soutenir le candidat consensuel de la plateforme Alternance23, Albert ONDO OSSA. Il a ainsi été désigné comme chef de la sécurité et conseiller stratégique de ce dernier.

Le lundi 28 août, il a reçu un appel de la Direction Générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité Militaire, plus communément appelé B2, lui disant qu’il était convoqué. Ne pouvant s’y rendre, un rendez-vous à été pris ce même jour au niveau de la boulangerie Le Carnaval au quartier Charbonnages. Il s’y est rendu à bord d’une Toyota Prado immatriculée AB-344-AA qui a été louée pour ses déplacements liés à la campagne électorale. Le mardi 29 août 2023, suite au coup de fil du même numéro, il a été convoqué pour récupérer ses effets personnels et est parti avec le même véhicule, au même lieu que la veille.

Ce fut alors la dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, cela fait donc un peu plus de deux semaines aujourd’hui.

Le B2 reconnaît lui avoir donné rendez-vous et l’avoir reçu, cependant ils affirment qu’il ne se trouve pas dans leurs locaux.

Après avoir lancé une alerte sur les réseaux sociaux, nous avons recueilli deux témoignages de personnes qui disent avoir vu un monsieur se faire attraper et jeter de force dans un pick up, par des personnes cagoulées en habit militaire.

Les faits et les circonstances nous poussent donc à croire qu’il s’agit d’un enlèvement ou d’une arrestation par les forces de sécurité et de défense.

A travers ce message je souhaite attirer l’attention de tous ceux qui pourraient nous aider à lever le mystère sur cette affaire.

Je lance donc un appel à témoin. Nous avons déjà reçu deux témoignages décrivant une scène inhabituelle au Charbonnage dans la matinée du 29 août. Si jamais vous avez vu ou filmé quelque chose, ou si vous avez aperçu le véhicule immatriculé AB-344-AA, je vous prie de nous contacter via la page Instagram @enlevement_colonel_nkili ou via la page Facebook Enlèvement Colonel Ernest Nkili qui ont été créées pour la circonstance.

Nous avons également saisi le procureur de la République afin de porter plainte pour enlèvement. Ce dernier nous a réitéré que le B2 affirme de nouveau ne pas le détenir et qu’il continue d’enquêter.

S’il a été arrêté, nous, sa famille souhaitons être informé de son état de santé, des raisons de sa détention et des conditions dans lesquelles il est détenu.

Il s’agit d’un ami pour certains, d’un fils pour d’autres, d’un oncle et surtout d’un père pour mes frères et sœurs et moi, et d’un mari pour notre mère.

Je lance un appel à témoin mais je souhaite également attirer l’attention du gouvernement actuel.

Le 30 août est une date à marquer d’une pierre blanche car en ce jour les forces de défense et de sécurité ont accompli un travail remarquable en préservant la paix pour les citoyens gabonais, sans violence.

Ce nouveau gouvernement de transition affirme dans le préambule de la charte de la transition être Conscient de la nécessité de bâtir ensemble d’une manière durable les fondamentaux d’une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des Droits de l’Homme et des libertés publiques.

Dans le chapitre IV de la charte traitant des libertés et devoirs fondamentaux, l’importance des droits et libertés de chacun et la sacralité de l’être humain sont réaffirmées plusieurs fois via les articles 8, 9, 10 et 11. Les articles 12 et 13 disent également que Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l’infraction qu’elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention et que Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

S’il est vrai que le Comité de la Transition et la Restauration des Institutions et cette charte ont été mis en place après la disparition de mon papa, il est aussi vrai que les hommes et les femmes qui y prennent part étaient déjà présents avant et portaient déjà en eux les valeurs que la République Gabonaise souhaite prôner et incarner à l’avenir.

Vous êtes des pères et des mères de famille, tout comme mon papa et je crois que vos familles feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour vous retrouver, tout comme nous faisons tout ce que nous pouvons pour retrouver cette partie de nous qui nous manque depuis le 29 août. J’en appelle donc à votre aide et à votre intervention pour que justice soit faite et que vous puissiez réitérer auprès du peuple gabonais dont nous faisons partie et dont mon papa fait également partie, votre souhait de faire connaître au Gabon une nouvelle ère dans laquelle tous les êtres humains sont libres et égaux en droit.

Allison Nkili Etombet, fille du colonel porté disparu