Port-Gentil : Une commerçante tuée par un camion benne à N’tchengué

Une femme a tragiquement perdu la vie ce samedi 10 mai à Port-Gentil, dans un accident de la circulation survenu au quartier cité Ndaot, à proximité du cimetière de N’tchengué. Âgée de 42 ans, la victime, une commerçante ambulante, a été mortellement percutée par un camion benne chargé de gravats. Le véhicule quittait une décharge pour se rendre à Ozouri, dans le cadre de travaux de remblai sur un tronçon en aménagement.

Selon les premiers éléments recueillis sur place par Info241, le conducteur du camion aurait perdu le contrôle de son engin à environ 100 mètres de l’entrée du cimetière. Dans sa tentative de maîtrise, le camion a basculé sur le flanc avant de percuter violemment la commerçante, la tuant sur le coup. Le conducteur, Sow Aliou, 23 ans, avance une défaillance mécanique au niveau du bras de direction comme cause probable de l’accident.

Le camion accidenté

Cette version est cependant remise en question par Jean-Serge Milongo, chef du quartier, qui évoque une vitesse excessive : « J’ai vu ce camion passer à vive allure. Le bruit sourd qui a suivi m’a immédiatement fait comprendre qu’un drame venait de se produire ». L’incident soulève de vives critiques sur l’état des véhicules de transport lourd opérant en ville. De nombreux riverains déplorent un laxisme des autorités dans l’encadrement de leur circulation.

Sur les lieux, la colère des habitants était palpable. Plusieurs d’entre eux ont dénoncé l’inefficacité des contrôles routiers, pointant du doigt la tolérance dont bénéficieraient certains opérateurs économiques. « On verbalise les taxis tous les jours, mais ces camions dangereux circulent sans problème. Ils rapportent gros à leurs propriétaires, mais personne ne se soucie de leur état », a lancé un habitant indigné.

Un caterpillar remorquant le camion

Le conducteur a été placé en garde à vue par la gendarmerie locale. Son aide-chauffeur, également Gabonais, a été blessé au bras et pris en charge par un établissement médical. La victime, quant à elle, laisse derrière elle six enfants orphelins. Cet énième accident relance le débat sur la sécurité routière à Port-Gentil et l’impératif d’un contrôle plus rigoureux du parc automobile en circulation.