Port-Gentil : Un gabonais frôle la mort après avoir tenté de retirer un câble électrique d’un lac

Les branchements électriques anarchiques continuent d’être un véritable problème de société au Gabon. Un compatriote d’une quarantaine d’années vient d’en faire les frais dans la capitale économique Port-Gentil. Victime de chasseurs de cuivre, son câble électrique a été sectionné par des vandales. C’est voulant retrouver les traces de celui-ci qu’il côtoiera un lac artificiel qui a failli l’emporter dans l’au-delà.

La journée du mercredi 6 avril a été bien triste pour Olivier Mbikou, un compatriote gabonais, la quarantaine révolue. Ce jour-là aux environs de 15 heures 30, ayant constaté que le courant était revenu dans le voisinage après la coupure d’électricité dans la zone du quartier dit Favom, il s’est dit qu’il était temps qu’il aille personnellement voir de quoi il était question après plusieurs heures passées sans courant.

Une opération périlleuse

C’est alors qu’il s’est muni de deux tournevis de type français et américain, d’une pince métallique, d’un marteau, de plusieurs dominos et surtout du ruban adhésif. Son câble électrique étant entremêlé dans une toile électrique, Olivier ne s’est réellement plus retrouvé. À cet instant, il a décidé de rebrousser chemin jusqu’au poteau électrique afin de suivre à la trace son câble.

Une autre vue des lieux de l’incident

De fil en aiguille, il va se rendre compte que finalement son fil électrique avait été sévèrement sectionné sur 20 mètres par des chercheurs de cuivre, puis trempé dans le lac artificiel qui plombe la zone. Remonté après cet acte ignoble, l’apprenti-électricien, s’est de suite débarrassé de ses pantoufles et puis s’est jeté dans l’étang sans réfléchir. Pour Karl Ngwémbwiri un des voisins, son proche a subi plusieurs chocs électriques vu le nombre incalculable des câbles qui étaient sous l’eau.

Plus de peur que de mal...

« Quand je suis sorti de chez moi, j’écoutais quelqu’un crier à l’aide dans l’eau qui était agitée. Et quand je me suis rapproché, j’ai vu mon voisin avec beaucoup de câbles électriques sur lui. J’ai appelé le voisinage et on l’a sorti de là. Il tremblotait et avait la bave à la bouche. Il a été sérieusement électrisé ou électrocuté », renseigne à Info241, ce témoin occulaire. Finalement c’est grâce à l’intervention musclée du voisinage qu’Olivier a été sorti de là inconscient à l’aide de lattes et bien d’autres matériaux isolants. Très vite il a été emmené vers une structure sanitaire pour des soins d’urgence.

Plus de peur que de mal, Olivier Mbikou se porte très bien confie un proche de sa famille. Il faut dire que le trafic des compteurs d’électricité grâce à la prolifération des branchements anarchiques, est fréquent. Force est de constater que les électrocutions atteignent des proportions très inquiétantes en saison de pluies. De ce fait, les consommateurs esquivent très souvent les factures en contournant le compteur. Dans ces conditions là, parfois plusieurs câbles électriques brûlent complètement. Ce qui serait très souvent à l’origine des électrocutions et des cas d’incendie dans la ville du sable.

« Dans toute la ville, c’est le même constat. Et c’est très facile pour certains de trafiquer des compteurs ou de se brancher à un câble qui pendouille. Je pense que beaucoup reste à faire dans ce pays », estime Florian Koumango, un riverain. Il serait grand temps de revoir à la baisse le coût des matériaux d’acheminement d’électricité dans l’optique d’éviter les risques d’électrocution dans les quartiers et dans l’arrière-pays.