Port-Gentil : Plusieurs familles à la belle étoile après le violent incendie de leurs habitations

Ce mardi 5 septembre aux environs de 10 h, un incendie d’une rare violence s’est déclaré au quartier Trois Filaos, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Bilan : trois maisons réduites en miettes et des dégâts matériels importants. Heureusement ; aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. La cause de l’incident serait d’ordre électrique.

Trois maisons ont été calcinées par un violent incendie qui s’est déclaré hier à Port-Gentil. Les populations du quartier Trois Filaos, très exactement celles sur l’axe de la bretelle du Centre social, située dans le 2e arrondissement de la cité pétrolière, ont été écœurées de voir trois habitations réduites en cendres par un incendie d’une rare violence. Si nul n’était la détermination, la bravoure et l’engagement dont ont fait montre les agents des sapeurs-pompiers à circonscrire les flammes, les dégâts auraient été encore plus conséquents.

Une vue des dégats

« S’ils ne seraient pas arrivés à temps, les dégâts auraient été très catastrophiques », a relevé Eteno, un riverain. C’est grâce également au soutien des riverains munis des sceaux d’eau de fortune, que le pire a pu être évité ce jour sombre à Port-Gentil. Pour l’heure le bilan des soldats du feu fait état de trois demeures brûlées et deux autres légèrement atteintes par la propagation des flammes. L’origine de l’incendie reste inconnue pour le moment.

D’après plusieurs témoignages, une faille électrique dans l’une des maisons incendiées serait probablement la cause. « C’est ma sœur qui m’a appelé pour me dire qu’il y a un incendie et que c’est chez moi. Quand je suis arrivée, le feu avait déjà pris une bonne partie de la maison. Personne ne pouvait faire la tentative de renter pour sauver quoique ce soit », relate à Info241 Sophie une sinistrée qui était hors de son domicile au moment de l’embrasement.

Les flammes ont été sans pitié

Il faut également souligner que la promiscuité des habitations aurait favorisé la propagation des flammes. Plusieurs familles se sont retrouvées à la belle étoile à l’issue de cet incendie d’une rare intensité. Cependant, l’incendie a causé d’importants dégâts matériels, les victimes n’ayant pu rien sauver face à l’intensité des flammes. Plusieurs familles ont également été contraintes de dormir à la belle étoile.