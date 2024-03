Port-Gentil : les femmes gabonaises au front de la lutte pour l’équité des sexes

Les femmes de Port-Gentil, au Gabon, se mobilisent pour défendre l’équité des sexes dans une société où les inégalités persistent. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars dernier, ces femmes engagées ont convergé vers un objectif commun : accélérer le rythme vers une société plus égalitaire et juste pour tous les genres.

Sous le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », les femmes de la capitale économique du pays se sont réunies pour des échanges riches et constructifs. Leaders religieuses, entrepreneures, membres de la société civile, femmes politiques, élèves et étudiantes, toutes se sont rassemblées autour de l’ONG Aurore à la direction provinciale des affaires sociales pour discuter des avancées et des défis relatifs aux droits des femmes.

Photo de famille des participantes

Ida Flore Maroundou, responsable de l’ONG Aurore, a souligné l’importance de reconnaître le potentiel immense des femmes, appelant à une mobilisation collective pour valoriser leurs contributions à la nation et au monde entier. Les échanges ont mis en lumière les violences de genre, les grossesses précoces, le harcèlement au travail et à l’école, des maux qui persistent et entravent l’égalité des sexes au quotidien.

Les discussions ont également porté sur des questions cruciales telles que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, les grossesses précoces et le droit à l’avortement. La loi 006/2021, adoptée au Gabon en tant que pionnier en matière de législation en Afrique, a été identifiée comme un progrès significatif. Cependant, les participantes ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre effective de cette loi pour garantir la protection et la promotion des droits des femmes.

Ida Clémentine Bengone-Minko, secrétaire générale de province, a rappelé que malgré les avancées législatives, les droits des femmes restent encore à garantir pleinement. La loi 006/2021 vise à lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes, mais sa mise en application effective demeure un enjeu crucial pour assurer la protection des femmes dans la société gabonaise.

Une vue de la salle

Les femmes de Port-Gentil se sont engagées à poursuivre la sensibilisation, l’éducation aux droits des femmes et la lutte contre les stéréotypes de genre. Elles ont souligné l’importance d’une action collective pour éliminer les discriminations et les violences, et pour construire un avenir plus équitable pour tous.

Dans un appel à l’action, Ida Clémentine Ampieme, épouse Bengone-Minko, a rappelé que l’équité des sexes est l’affaire de tous et que chacun a un rôle à jouer pour garantir l’égalité des chances et des droits pour chaque individu, indépendamment de son genre. Les femmes de Port-Gentil continuent ainsi à être en première ligne de la lutte pour l’équité des sexes au Gabon, démontrant par leur engagement et leurs actions concrètes qu’un avenir plus juste et égalitaire est non seulement souhaitable, mais également réalisable.