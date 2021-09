Port-Gentil : L’axe Mini Prix-Château dans un piteux état au grand dam des riverains !

La ville de Port-Gentil, en ce qui concerne les voies de communication, ne semble toujours pas avoir trouvé les moyens de soigner les routes qui ternissent son image. C’est encore le cas devant l’état de dégradation très avancée de l’axe routier carrefour Mini Prix-Château (Aux champs).

La route, vecteur de développement est un vain mot pour les Gabonais. À Port-Gentil, capitale économique du pays et cité pétrolière, il ne se passe plus un jour sans que les Gabonais se plaignent de la dégradation très avancée des voies publiques de leurs différentes quartiers. Dans la plupart des quartiers, les plaintes sont légions. Les uns et les autres s’indignent de voir les routes qu’ils empruntent en piteux état.

Un bourbier connu

C’est le cas au quartier Aux-Champs, dans le deuxième arrondissement de la ville de Port-Gentil. L’axe routier carrefour Mini Prix - Château est dans un état de dégradation très avancée. Entre montées et descentes, courbures et droitures, des obstacles de type bourbiers, crevasses et autres genres de dégradation de la voie de la circulation à n’en plus finir. Des embûches qui paraissaient infranchissables pour les automobilistes.

Une vue de cette voie délabrée

« Ici on se demande bien si nous sommes bien à Port-Gentil. Parce que c’est pas tolérable de voir l’état de la route et ne rien faire. Joël Pono Opapé quand il était ministre, il n’a même pas jugé utile de terminer cette route de moins d’un kilomètre quand bien même il a sa fondation à proximité. C’est regrettable pour la ville et sa province », s’attriste Odette Obone rencontrée sur les lieux.

Une action urgente attendue

Sur ce tronçon routier aucun taxi ne s’aventure par peur d’y laisser ses amortisseurs encore moins un clando. Confronté à ce manque de transport en commun, certains usagers sont obligés de devoir parcourir cette longue distance bagages en main. On s’imagine bien la douleur que rencontrent les personnes du troisième âge, pire encore les femmes enceintes face à cette dure et triste réalité qui devrait pourtant faire réagir les pouvoirs publics.

« Que la municipalité s’en charge rapidement. Les pluies arrivent à grande vitesse et on va subir plus que nous ne subissons actuellement. C’est son rôle régalien de réfectionner les voies de communication », s’est lamenté Serges Ogoula, un autre riverain. Les populations, quant à elles, ne savent plus à quel saint se vouer et ne manquent pas de dénoncer les mensonges des acteurs politiques de leur localité qui, lors des joutes électorales, deviennent des chantres de la bonne gouvernance et leur promettent monts et merveilles.