Des malfrats s’introduisent au Trésor public de Port-Gentil au nez et à la barbe des gendarmes !

C’est la stupéfaction depuis plusieurs jours à Port-Gentil. Et pour cause, l’antenne locale du Trésor public disposant pourtant d’une sécurisation sans faille, a été visitée dernièrement par des malfrats, rapportent ce mardi nos confrères de l’Union. Une direction provinciale du Trésor public de l’Ogooué-Maritime où les visiteurs ont profité de l’absence du patron des lieux pour passer au peigne fin son bureau et son domicile de fonction sans voler le moindre objet. Une intrusion qui a laissé perplexe les agents de la police judiciaire dont les locaux jouxtent ledit Trésor.

Est-il possible de cambrioler un bâtiment administratif public gardé de nuit comme de jour par des gendarmes et en ressortir sans laisser de traces ? C’est l’exploit qu’ont réalisé la semaine dernière des malfrats au Trésor provincial de Port-Gentil. Le bâtiment public pourtant sous surveillance 24h/24 de la gendarmerie nationale a reçu la visite de cambrioleurs actuellement activement recherchés par les services de police. Les malfrats se seraient introduit dans les locaux en escaladant la barrière arrière du bâtiment, visiblement moins bien gardée. Une fois sur les lieux, ils ont défoncé la porte arrière du domicile de l’administrateur provincial en déplacement à Libreville. Pourtant bien renseigné, les voyous n’ont rien emporté dans leur sale besogne. Même pas le million de francs CFA en espèces resté dans le bureau du haut cadre. C’est seulement à son retour de Libreville que le responsable constera l’effraction dont il venait d’être victime. Avant de devoir alerter les autorités judiciaires compétentes. Plusieurs gendarmes en service ce jour-là ont été entendus et placés en garde à vue pour comprendre comment un tel exploit a pu être possible. Un vol parfait manqué qui ne manque pas d’interroger dans la capitale économique du Gabon.