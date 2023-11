Port-Gentil : 144 impétrants du CFIP mis sur le marché de l’emploi

La 9e promotion du Centre de formation et d’insertion professionnelle (CFIP) baptisée « rayonnement », a été mise sur le marché de l’emploi, le samedi 25 novembre dernier à l’occasion de la cérémonie de remise des parchemins qui s’est tenue à la foire de Port-Gentil. Il s’agit de 144 stagiaires qui se sont vus remettre leur Certificat de fin de formation (CFF). Le corps pédagogique n’a pas manqué de féliciter ses filleuls, pour le courage et l’abnégation dont ils ont fait preuve tout au long de cette formation.

« C’est neuf ans des hauts et des bas, mais je ne retiens que c’est beaucoup d’années de bonheur dans la formation. Neuf parmi eux ont déjà eu de l’emploi et donc le diplôme ce n’est qu’un complément », a indiqué le fondateur du CFIP Thomas Diffo. C’est un total de 1 232 jeunes gabonais qui ont été formés par ce centre en neuf ans d’existence. Dans ce chiffre, certains ce sont lancés dans l’entrepreneuriat et d’autres sont installés dans des structures de la place. Cette promotion est caractérisée par la présence de la gente féminine.

Photo de famille des lauréats

Halicina Chancia Boukandou au nom des heureux récipiendaires, a tenu à remercier le centre pour les enseignements reçus et le parrain pour le soutien inconditionnel sans oublier les partenaires pour les offres de stages de six mois pour une formation de dix-huit mois. « Nous vous disons merci pour l’attention particulière que vous avez manifestée à notre endroit. Nous sommes également fières d’avoir pu bénéficier, de six mois de stages pratiques en entreprise. Un tel engagement ne nous a pas laissé indifférents et nous vous réitérons nos remerciements », a-t-elle martelé.

Cette école se distingue par son leadership au niveau national par une offre de formation remarquable par l’incarnation des valeurs de travail, de discipline, de rigueur et d’excellence inculqués à ces apprenants. Le Centre de formation et d’insertion professionnelle a été créé en 2014. Il offre une diversité de formations sanctionnées par un Certificat de fin de formation (CFF) dans les domaines suivants : infirmier(e) assistant(e), infirmière accoucheuse, auxiliaire de pharmacie, assistante laboratoire, secrétaire médicale, secrétariat bureautique, secrétariat comptable, logistique et transport, transit douane, caisse et vente. Mais également, magasinage, éducatrice préscolaire, pâtisserie et boulangerie, cuisine classique, coiffure esthétique et bien d’autres.