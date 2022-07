Plusieurs villes du nord du Gabon privées d’électricité par la SEEG depuis un mois !

Il ne fait plus bon d’habiter dans la province du Woleu-Ntem, au nord du Gabon. Et pour cause, les délestages y sont légion depuis près d’un mois notamment à Oyem, Bitam et Mitzic. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) éprouverait toutes les peines du monde à s’approvisionner en fuel lourd, hydrocarbure nécessaire au fonctionnement normal de ses installations dans la province du septentrion.

« Depuis bientôt un mois, la SEEG distribue l’électricité en alternance, selon les quartiers. Les délestages n’en finissent plus, avec les dommages collatéraux qui vont avec, entre appareils électroménagers endommagés et denrées alimentaires avariées », s’est lamenté un riverain interrogé par l’AGP. « Sous d’autres cieux, la SEEG croulerait sous le poids des procès, avec à la clé des dizaines de millions de francs de dédommagement », a regretté une autre victime de ces désagréments.

Des coupures d’électricité qui s’accompagnent aussi des difficultés d’approvisionnement en eau potable. De plus, à cause du black out dans plusieurs de ces villes, le banditisme et la criminalité ont repris du poil de la bête car facilité par l’absence d’éclairage. Un problème aux conséquences incalculables notamment sur l’économie et l’ouverture de commerces. Depuis, les Woleu-Ntemois ne savent plus à quel saint se vouer pour retrouver un semblant de vie normale.