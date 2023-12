Les recettes douanières et fiscales du Gabon de novembre 2023 dépassent les attentes

Le ministère de l’Économie et des Participations du Gabon a dévoilé, dans une publication lundi parvenue à la rédaction d’Info241, les performances économiques du pays pour le mois de novembre 2023. Les chiffres indiquent des résultats encourageants, mettant en lumière des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés.

Les recettes douanières ont particulièrement retenu l’attention, atteignant un montant de 41,65 milliards de francs CFA. Ce chiffre dépasse de manière notable l’objectif fixé pour l’année 2023, établi à 23,3 milliards de francs CFA. Le taux de réalisation s’établit à 152,58 %, reflétant une performance remarquable dans la collecte des droits de douane.

Les recettes fiscales ne sont pas en reste, affichant également des résultats au-dessus des attentes. Elles se chiffrent à 126 milliards de francs CFA, dépassant l’objectif initial de 86 milliards de francs CFA. Le taux de réalisation pour cette catégorie s’élève à 144,94 %, soulignant une gestion fiscale efficace.

Le ministère a également souligné des aspects spécifiques des dépenses de l’État. Une subvention en carburant de 6,5 milliards de francs CFA a été mentionnée, ainsi que des remboursements de dettes publiques atteignant 30,4 milliards de francs CFA. Ces données contribuent à la transparence des dépenses gouvernementales.

La stabilité économique du Gabon est soulignée par ces chiffres, démontrant une gestion financière relativement saine. Cependant, le communiqué du ministère a également mis en lumière les mesures prises pour lutter contre la vie chère dans le pays. Au cours du mois de novembre 2023, 531 contrôles ont été effectués, révélant diverses infractions entraînant des pénalités totalisant plus de 34 millions de francs CFA.

En parallèle, la Conservation Foncière a délivré 133 titres fonciers au cours du même mois, soulignant les efforts continus pour réguler et faciliter les transactions foncières dans le pays. Ces performances économiques encourageantes témoignent des efforts déployés par le Gabon pour maintenir une trajectoire positive malgré les défis économiques mondiaux. Les résultats robustes des recettes douanières et fiscales ouvrent la voie à une stabilité économique accrue et à une gestion efficace des ressources nationales.