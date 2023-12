Perenco : L’ONEP sursoit finalement son mouvement de grève au profit de négociations

L’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) a appelé ses membres, le 19 décembre, à suspendre la grève qu’elle avait prévue de déclencher ce mercredi 20 décembre chez Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), une entreprise spécialisée dans l’exploitation pétrolière et la production de gaz au Gabon. L’ONEP souligne l’importance des négociations, visant à garantir des conditions satisfaisantes pour le bien-être des travailleurs.

Le vendredi 8 décembre dernier, à travers un préavis de grève, l’ONEP avait informé la direction générale de Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) de son intention de déclencher une grève illimitée à partir de ce mercredi 20 décembre, touchant tous ses membres, sympathisants employés par Perenco, ainsi que les employés mis à disposition chez Perenco par les sociétés LS, SMVS, FORASERV, DIETSMANN Gabon, SPIE OGS, EMTP et GEOTECHNIC.

Suite aux négociations entamées depuis le 18 décembre et censées se poursuivre jusqu’au mardi 26 décembre prochain, sous la présidence de l’inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier (ISTRAP), l’Organisation nationale des employés du pétrole a choisi de reporter le mouvement de grève. « L’ONEP souhaite vous informer que la grève ne sera pas déclenchée immédiatement ce mercredi 20 décembre 2023, comme indiqué dans le préavis de grève illimitée qui vous a été transmis le 08 décembre 2023 », a précisé la secrétaire nationale chargée de la réglementation, des relations extérieures et de la communication, Guylaine Mboui Zolo Ba-Ndong.

Le préavis de grève portait sur plusieurs points, notamment la réintégration immédiate et sans conditions à leurs postes de travail de deux employés dont les contrats ont été rompus en représailles de la signature d’une pétition dénonçant les comportements répréhensibles des délégués du personnel ; l’ajustement et le paiement rétroactif des salaires et primes des travailleurs mis à disposition chez Perenco par les sociétés suivantes : LS, SPIE OGS, EMTP, Geotechnic, SMVS, FORASERV, DTSA ; l’embauche directe par la société utilisatrice Perenco de tous les travailleurs dont la période de mise à disposition a dépassé un an, et bien d’autres revendications. Cette suspension témoigne de la volonté de l’ONEP d’observer une trêve pour faciliter les discussions qu’elle espère fructueuses.

« L’ONEP souhaite privilégier le dialogue initié par l’administration et en attendre des résultats positifs pour ses membres, afin d’éviter le déclenchement de la grève sur les installations de Perenco », a déclaré l’Organisation nationale des employés du pétrole.