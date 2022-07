Patrick Kipalu : « Grace au Fonds Bezos pour la Terre, le RRI va renforcer les droits fonciers au Gabon »

La rédaction d’Info241 a rencontré pour vous à Libreville Patrick Kipalu, directeur Afrique de l’Initiative droits et ressources (RRI) qui est une organisation de la société civile basée à Washington (Etats-Unis). Cette organisation pilote un projet dans le Bassin du Congo (Congo, RDC et Gabon) et dans les Andes tropicales (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) dénommé « Partenariat pour les peuples, la nature et le climat ». Un projet par ailleurs financé par le fonds Bezos pour la terre (BEF).

Info241 : Bonjour, monsieur Patrick Kipalu.

Patrick Kipalu : Bonjour.

En quoi consiste concrètement le projet qui vous amène ici au Gabon ?

Patrick Kipalu : Le projet « Partenariat pour les peuples, le climat et la nature » est soutenu par une subvention du Bezos Earth Fund (BEF) afin de soutenir les solutions locales en matière de climat et de conservation.

Ceci est un partenariat entre l’Initiative des droits et ressources (RRI), l’Alliance mondiale des collectivités territoriales (GATC), la plateforme sous régionale des organisations des peuples autochtones pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo (REPALEAC) et la Campagne pour la nature (C4N). Il s’agit donc de renforcer conjointement la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples afro-descendants dans les Andes tropicales (Bolivie, Peru, Colombie et Equateur) et le bassin du Congo (RDC, Gabon, et République du Congo).

Dans le cadre de cette subvention, RRI travaillera en partenariat avec le REPALEAC et d’autres partenaires ici au Gabon pour renforcer les droits fonciers et la conservation au niveau local entre 2022 et 2025 afin de faire progresser les objectifs mondiaux en matière de conservation, de climat et de développement.

Quelles sont les retombées pour les populations ?

Patrick Kipalu : Les retombées incluront la sécurisation des droits, le renforcement des capacités, le renforcement de la participation dans les espaces politiques de prise des décisions, le renforcement des moyens de subsistance pour l’amélioration des conditions de vie des communautés, l’amélioration de la gouvernance foncière et forestière, la promotion de la conservation communautaire, et la facilitation à l’obtention de certains financements.

Avez-vous déjà identifié des partenaires pour vous accompagner dans la mise en œuvre des activités que vous prévoyez mener ?

Patrick Kipalu : Toutes les organisations de la société civile gabonaise qui travaillent dans les secteurs de l’environnement, du foncier, des droits sont impliquées particulièrement les organisations membres de la coalition RRI au Gabon, de la coalition REPALEAC au Gabon et bien d’autres.

Qu’est-ce qui garantit la réussite des actions que vous souhaitez mettre en œuvre ?

Patrick Kipalu : L’implication de tous les acteurs (communautés, l’administration publique, la société civile, des organisations alliées, etc.) dans la mise en œuvre du projet est un élément clé pour assurer le succès du projet. L’appropriation des activités du projet par les Gabon, la flexibilité et la forte collaboration des partenaires, l’alignement avec les priorités des communautés et du gouvernement gabonais, ainsi que la contribution du projet à la réalisation des engagements climatiques internationaux du gouvernement Gabonais sont des facteurs clés.

Les gabonais ont entendu parler de la présence au Gabon de Jeff Bezos le fondateur et donateur du fonds Bezos pour la terre, cela a t’il un lien avec ce projet ?

Patrick Kipalu : Le fondateur du BEF soutien effectivement la réalisation des activités de ce projet. Et nous sommes content qu’il ait visité le Gabon pour vivre les réalités de la région du Bassin du Congo et réaliser encore d’avantage la contribution des forêts du Bassin du Congo dans la lutte mondiale contre le changement climatique et contre la perte de la biodiversité.

Monsieur Kialu, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé pour répondre à ces questions malgré votre agenda très chargé.

Patrick Kipalu : C’est moi qui vous remercie.