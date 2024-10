Oyem : Une mamie gabonaise de 75 ans portée disparue en forêt depuis trois semaines

Cela fait 21 jours que Clémentine Mindzie Mi Mbeng, une gabonaise de 75 ans, est portée disparue dans la forêt d’Adzap-Yeffa près d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) Le 17 septembre dernier, la septuagénaire s’était rendue seule en forêt pour ramasser des feuilles destinées à l’emballage de son manioc. Depuis ce jour, elle n’a donné aucun signe de vie, suscitant l’inquiétude dans son village. Son mari, Pierre Biyogo b’Eyi, accompagné de leur fils Rodrigue Nzue, a entamé des recherches sans succès.

Les premières fouilles menées par la famille et les villageois ont permis de retrouver des paquets de feuilles et le foulard de la disparue, abandonnés en pleine forêt. Malgré les appels et les efforts répétés, rapporte L’Union ce lundi, Clémentine Mi Mbeng reste introuvable. Face à cette disparition, les habitants du village sont désemparés, d’autant plus que la forêt environnante est dense et difficile à explorer. Le mystère plane quant aux circonstances exactes de cette disparition.

La brigade de gendarmerie d’Akam-Essatouk, alertée, a rejoint les recherches, mais sans plus de succès. Plusieurs hypothèses sont envisagées par les villageois : la vieille dame se serait-elle perdue ou aurait-elle été victime d’un accident ? D’autres évoquent la possibilité d’une agression par un animal sauvage, bien que cette théorie soit jugée moins probable.

La disparition de Clémentine Mindzie Mi Mbeng continue de susciter l’émoi au sein des riverains. Alors que les jours passent, l’espoir de la retrouver s’amenuise, mais les autorités, appuyées par les villageois, poursuivent les recherches dans l’espoir de la localiser et de comprendre ce qui lui est arrivé.