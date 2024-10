Ouganda : Débordée par la crise migratoire, l’ONU appelle à une aide internationale accrue

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a exhorté la communauté internationale à accroître son soutien financier et technique à l’Ouganda, confronté à une crise migratoire sans précédent. Le pays est aujourd’hui l’hôte de plus de 1,7 million de réfugiés, qui affluent principalement du Soudan, du Soudan du Sud et de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), avec un flux continu d’environ 10.000 arrivées chaque mois.

Filippo Grandi a souligné que l’Ouganda a besoin de renforcer ses infrastructures d’éducation et de santé pour atténuer l’impact environnemental de cette pression migratoire. « Il faut aider l’Ouganda à renforcer son éducation et sa santé publique pour maîtriser l’influence de cette énorme masse humaine sur l’environnement », a-t-il déclaré, rappelant que l’ampleur de cette crise dépasse les capacités du pays.

Le financement destiné aux réfugiés en Ouganda a diminué, affecté par les conflits croissants dans des régions comme Gaza, le Liban, l’Ukraine, le Soudan et la RDC. Grandi a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour soutenir l’Ouganda, qui assume une charge migratoire considérable pour la région et le continent.