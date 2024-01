Ntoum : Un gabonais mortellement fauché par un chauffard sans phares qui a pris la fuite

Un drame s’est déroulé mardi dernier sur la Nationale 1 près de la capitale gabonaise, coûtant la vie à Éphrem Makongo, plus connu sous le nom de « Man Mak », un Gabonais de 42 ans. Dans la nuit noire alors qu’il rentrait chez lui avec sa compagne, l’homme sera victime d’un hit-and-run au PK 14. Le chauffard auteur du drame qui roulait sans phares, a pris la poudre d’excampette

Les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures, selon les témoins présents sur les lieux. Selon nos confrères de l’Union, Éphrem Makongo et sa petite amie venait de partager un pot dans un bar appelé « Une pour la route », situé au carrefour Massala. Ils se préparaient à regagner leurs domiciles respectifs, prêts à traverser la route. Cependant, une pause imprévue a changé le cours de cette soirée.

Arrêté pour faire une pause urinaire, Éphrem Makongo s’est retrouvé du côté opposé de la route, pendant que sa compagne l’attendait pour prendre un transport suburbain. C’est à ce moment précis qu’un véhicule, apparemment un clando, circulant sans phares dans la direction de Ntoum vers le PK 12, l’a violemment percuté. Transporté en urgence à l’hôpital militaire du PK9, Éphrem Makongo a finalement succombé à ses blessures.

L’identification du véhicule responsable de ce drame reste à ce jour un mystère. Le numéro d’immatriculation du véhicule n’a pu être relevé, et le chauffeur a profité de l’obscurité due à l’absence d’éclairage public à cet endroit pour prendre la fuite après l’impact. Cependant, certains témoins suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un petit véhicule de marque Toyota de type Carina ou Corolla, de couleur blanche.

Les riverains sont toujours sous le choc, et de nombreuses personnes se rassemblent pour exprimer leur tristesse et leur soutien à la famille de la victime. Les autorités locales ont été alertées, et une enquête est en cours pour retrouver le responsable de cet accident et faire toute la lumière sur les circonstances entourant la tragique disparition d’Éphrem Makongo.